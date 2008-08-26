Muti'de 15 terörist öldürüldü, 5 korucu şehit

Bitlis'in Mutki ilçesinde çıkan çatışmada 15 terörist öldürüldü 5 korucu şehit oldu.
Bitlis'in Mutki ilçesi ikizler köyü kısalında sabah saatlerinde köy baskını ile PKK'lı teröstlerin iki korucuyu şehit etmesinin ardından başlayan çatışma, hala devam ediyor. 60 kişilik terörist grubun kıskaca alındığı operasyonda 5 korucu şehit olurken, 15 terörist öldürüldü, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi.
Şehit koruculardan 4'ü toprağa verildi
Çatışmada şehit olan koruculardan 4'ü toprağa verildi. Tören öncesinde Mutki İlçe Müftüsü Ahmet Hilmi Yazar, cenaze namazını kıldırdı ve korucular için dua etti.
Duaların ardından Şükrü Akdemir, Kemal Timuçin, Mukbettin İnan ve Barış Timuçin, İkizler köyü mezarlığında toprağa verildi. Cem Akçil'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere Muş'un Hasköy ilçesine gönderildi.
İkizler köyünde düzenlenen törene 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Eyüp Kaptan, 6. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Halit Günbatar, Bitlis Vali Yardımcıları Hakan Burak Uz ve Harun Başıbüyük, Mutki Kaymakamı Hacı Uzkuç, Mutki Belediye Başkanı Birhan Güllübardak ve çok sayıda vatandaş katıldı.