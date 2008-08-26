Muti'de 15 terörist öldürüldü, 5 korucu şehit

Bitlis'in Mutki ilçesinde çıkan çatışmada 15 terörist öldürüldü 5 korucu şehit oldu.



Bitlis'in Mutki ilçesi ikizler köyü kısalında sabah saatlerinde köy baskını ile PKK'lı teröstlerin iki korucuyu şehit etmesinin ardından başlayan çatışma, hala devam ediyor. 60 kişilik terörist grubun kıskaca alındığı operasyonda 5 korucu şehit olurken, 15 terörist öldürüldü, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi.

Şehit koruculardan 4'ü toprağa verildi



Çatışmada şehit olan koruculardan 4'ü toprağa verildi. Tören öncesinde Mutki İlçe Müftüsü Ahmet Hilmi Yazar, cenaze namazını kıldırdı ve korucular için dua etti.