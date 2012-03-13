Müthiş soygun elektrikçi işi

T24- Kapalıçarşı’da bir kuyumcudan 7 milyon liralık altın ve pırlanta çalan hırsızlar, tadilat yapan elektrikçi kardeşlerle kız arkadaşları çıktı.

T24- İstanbul Kapalıçarşı’da 23 Şubat’ta gerçekleştirilen 7 milyonluk kuyumcu soygununun failleri yakalandı. Olayı soruşturan 12 kişilik özel ekip, yüzlerce kameraya ait 3 bin saatlik görüntüyü inceledi. İnceleme sonucu Kapalıçarşı’da yıllardır elektrikçilik yapan Andrea B. (32), ağabeyi Alen B. (35) ve kız arkadaşı Nimet A.’nın (32) olay gecesi şüpheli hareketlerde bulunduğu belirlendi.

Bu kişilerin gece saatlerinde tadilat yaptıkları gümüş dükkânına geldikleri görüldü. 2 saat içeride kalan şüphelilerin taşıdıkları sırt çantalarının girişte boş, çıkışta tıka basa dolu olduğu görüldü. Önceki gün gözaltına alınan 3 şüpheli suçlarını itiraf etti.

İddiaya göre Kapalıçarşı’da elektrikçilik yapan iki kardeş soydukları dükkânda kısa süre önce tadilat yaptı. Şüpheliler mağazaya işyeri sahibinin isteğiyle caydırıcı görüntüsü bulunan ancak çalışmayan kameralar monte etti.

Filmlerdeki gibi

Şüpheliler, düğümlü bir ip ile hidrolik demir kesme makasını Kapalıçarşı’nın çatısına saklayıp, hırsızlık için 20.30 sıralarında buluştular. Önce tadilatını yaptıkları gümüş dükkânına girip buradan çatıya çıkan iki kardeş damdan dama yaklaşık 250 metre giderek soyacakları kuyumcunun havalandırma boşluğuna ulaştılar. Yanlarında getirdikleri hidrolik demir kesme makasıyla demirleri kesen iki kardeş, aşağı inmek için de düğümlü ip kullandılar.

Düğümlü iple 7-8 metrelik boşluktan aşağı sallanan Adrea B. vitrindeki altın ve pırlantaları topladıktan sonra, ağabeyi tarafından yukarı çekildi. Şüpheliler içerideyken, Nimet A. hanın güvenlik görevlisini oyaladı. Şüphelilerin çaldıkları altın ve pırlantaları 2 gün elektrikçi dükkânına koydukları, sonra evlerine götürdükleri, son olarak da 74 yaşındaki komşularının kömürlüğüne sakladıkları anlaşıldı. Çalınan altın ve pırlantaların büyük bölümü bulundu.

Yüzükleri çöpe atmış

Kuyumcudan çalınanların büyük bölümü bulundu. Polisten korkan Nimet A.’nın Andrea B. ve ağabeyi Alen B.’nin kendisine hediye ettiği birkaç yüzüğü çöpe attığı ortaya çıktı.



