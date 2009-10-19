'Mutfak'ta yangın çıktı

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) bünyesindeki ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ adlı program oyuncularının provalarını yaptıkları lokal olarak kullanılan ‘BKM Mutfak’ bölümünde yangın çıktı.



Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın sonrası saat 18.30 sıralarında BKM'de dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeyi aradı.



İtfaiye kısa sürede yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, çevrede toplanan çok sayıda kişi itfaiyenin çalışmalarını izledi. Yangın, Yılmaz Erdoğan’a telefonla bildirilirken, Ersin Korkut, Bülent Emrah Parlak ile Şevket Süha Tezel’in de aralarında bulunduğu BKM Mutfak oyuncuları da olay yerine geldi.



Yetkililer programın dekorasyonuna herhangi bir zarar gelmediğini, yanan yerin sadece oyuncuların çalıştıkları bölüm olduğunu söyledi. Burada tercüme edilip dava dosyasına kondu. Kıvanç'ın bombası 28 Ekim'de patlıyor" dedi.