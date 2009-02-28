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Yaşam

Mutfakta fare var!

Renkli şeker hamurundan hazırlayacağınız figürlerle pastalarınızı süsleyebilir, küçük kalpleri fethedebilirsiniz.

28 Şubat 2009 02:00

Renkli şeker hamurundan hazırlayacağınız figürlerle pastalarınızı süsleyebilir, küçük kalpleri fethedebilirsiniz.


Gerekli malzeme :

100 gr beyaz şeker hamuru
Siyah gıda boyası
Kırmızı gıda boyası

1. Pembe hamur oluşturun

Beyaz şeker hamurunun yarısına kürdan ucu ile siyah gıda boyası sürüp yoğurarak gri hamur elde edin. Kalan hamurunu 2/3’sine çok az kırmızı boya ekleyerek pembe hamur oluşturun. Farenin parçalarını fotoğraftaki gibi şekillendirin.

2. Farenin kulakları

Gri hamurdan nohut büyüklüğünde parça kopartıp ikiye bölün. Yuvarlayıp fırçanın arkasıyla ortasına bastırın. Alt kısmına çok az su sürerek farenin kulaklarını yapıştırın.

3. Farenin ağzını oluşturun

Ayaklarını yine çok az su sürerek yapıştırın. Fırçanın arkası ile bastırarak farenin ağzını oluşturun.

4. Gözlerini yapın

Kollarını sağ ve sol tarafa yapıştırın. Pembe hamurdan yaptığınız kuyruğunu yapıştırıp bıçak ile üzerine çizgiler oluşturun. Küçük beyaz yuvarlak hamurları yapıştırıp üzerine kürdan ile siyah boya sürerek gözlerini yapın.

5. Hamuru merdane ile açın

Kekin üzerine yapıştırmak için beyaz hamuru merdane ile açın. Bıçakla dalgalı olarak kesin. Kestiğiniz şekilli hamuru merdane ile hafifçe açın. Kekin üzerine bal sürerek yapıştırın. Küçük bir parça hamura kırmızı boya karıştırın ve yuvarlayarak kekin üzerine yapıştırın.

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