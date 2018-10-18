Mutfakta çıkan yangın, yandaki eve sıçradı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'da, evin mutfağında başlayan ve yandaki daireye sıçrayan yangın nedeniyle 2 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evlerde hasar meydana geldi.

Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Osmancık Mahallesi\'nde yaşayan Fatma Akçakaya (49), dün saat 19.00 sıralarında evin mutfağında yemek pişirirken, perdeye ocaktan kıvılcım sıçradı. Perde tutuşurken, kısa sürede büyüyen alevler, Cemal Çelik\'e ait yandaki eve sıçradı. Fatma Akçakaya ile misafiri Hayati Önkol (79), dışarı güçlükle çıkarak, canlarını kurtardı. Bu sırada alevleri gören komşular, itfaiye ile sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Akçakaya ve Önkol\'u ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise 2 dairedeki yangını güçlükle söndürdü. Evlerde hasar meydana gelirken, Fatma Akçakaya ile Hayati Önkol\'un tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.