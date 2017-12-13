Mutfakta çıkan yangın evi, ahırı, hafif ticari aracı yaktı

Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu), (DHA) - BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde, Tek ailesinin mutfağında çıkan yangın evi sardı. Tek çifti çocuklarını da yanlarına alıp dışarı çıktıktan sonra bitişikte bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanları kurtardı. Yangında 2 katlı ahşap ev, ahır ve samanlık, garaj ile hafif ticari araç yandı.

Mudurnu Mangırlar köyünde 48 yaşındaki Raşit Tek\'e ait 2 katlı ahşap evin mutfağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Reşit Tek, mutfakta çıkan yangını fark eden eşi Hatice Tek ile birlikte kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayan Tek çifti çocukları 12 yaşındaki Mehmet Tek\'i de yanlarına alarak evden dışarıya çıkıp, itfaiyeyi aradı. Hatice Tek, bu arada komşularının da yardımıyla evin yanındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını dışarı çıkardı. Rüzgarın da etkisiyle alevler evi tamamen sardıktan sonra yanında bulunan ahır ve samanlık, odunluk ve garaja sıçradı. Mudurnu ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri köy yollarının dar olması nedeniyle güçlükle olay yerine ulaştı. Mudurnu Orman İşletme Şefliği\'ne ait arazözler de söndürme çalışmalarına katılırken, yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ev, ahır ve samanlık, odunluk, garaj ile hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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