Mutfaklarda tuza sınır getirin

T24- Yemeklere tat veren tuz, göründüğü kadar masum değil. Uzmanlara göre, günlük tuz tüketiminin azaltılması, her yıl binlerce hayat kurtarabilir.





“New England Journal Medicine” adlı tıp dergisine açıklamalarda bulunan Amerikalı uzmanlar, vücuda alınan tuz miktarının azaltılmasının pek çok hastalığa yakalanma riskini azalttığını belirtti.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Kirsten Bibbings-Domingo, günlük tuz tüketiminin üç gram azaltılması yoluyla yılda 44 bin ila 92 bin ölüm vakasının önüne geçebileceğini savundu.





Hangi hastalıklara "katkı" sağlıyor?



Araştırmacılar, tuz tüketiminin azaltılması halinde, kronik kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp krizi ve beyin kanaması gibi hastalıklara yakalanma riskinin de azalacağını iddia etti. Amerikalı uzmanlar bu küçük önlemle, kronik kalp rahatsızlıklarının yılda 60 bin ila 120 bin arasında azalacağı, 54 bin ila 99 bin arasında daha az sayıda kalp krizi görüleceği ve beyin kanaması vakalarında da 32 bin ila 66 bin azalma olabileceğine dikkat çekti. Böylelikle, Amerikan sağlık sisteminin de yılda milyonlarca dolar tasarruf edebileceği belirtildi.



Amerika Birleşik Devletleri’nde kadınlar ortalama 7,3 gram tuz tüketirken erkelerde bu miktar 10,4 grama çıkıyor. Almanya’da ise tuz tüketimi ABD'ye oranla daha düşük. Almanya’da erkekler günde ortalama 8 gram tuz tüketirken, kadınlar ise çeşitli besinlerden günde ortalama 6 gr. tuz alıyor. Almanya Beslenme Enstitüsü DGE, günde 6 gramdan fazla tuz tüketilmemesini tavsiye ediyor.



Günde 3.8 gram tuz

En çok tuz içeren yiyecekler ise hazır ürünler ve fast food gıdalar. Yüksek tuz tüketiminin tansiyonu yükselttiğine ve böylece kalp-damar rahatsızlıkları riskini artırdığını açıklayan Almanya Beslenme Enstitüsü, en makul seviyenin ise günde 3,8 gr.’lık tuz tüketimi olduğunu belirtiyor.