-Mutfağı bıraktılar, yardım topluyorlar ŞANLIURFA (A.A) - 29.08.2011 - Şanlıurfa'da 4 ev hanımı, evdeki işlerini bırakarak açtıkları stantta Somali'ye yardım topluyor. Ev kadınlarından Yasemin Türmak, son dönemde Somali'de yaşanan insanlık dramını rüyalarında görmeye başladıklarını ifade etti. Bu drama seyirci kalmamak için kendi çaplarında yardım toplamaya karar verdiklerini belirten Türmak, ''Artık vicdan azabı çekmeye başladık, baktık dua ile de bir yere kadar... Biz de elimizden geldiğince beden gücümüzle yardım toplamaya karar verdik'' dedi. Türmak, daha önce kendi aralarında topladıkları gıda yardımlarına ek olarak Valilikten de izin alarak Balıklıgöl'de açtıkları stantta para toplamaya başladıklarını, bu paraları Türk Kızılayı aracılığıyla Somali'ye göndereceklerini ifade etti. Yasemin Türmak, şöyle devam etti: ''Öyle bir şey ki gözlerinizin önünde insanların öldüğünü televizyonlarda izleyebiliyorsunuz. Artık dayanılacak gibi değil. Mecburen gündelik hayatımızı bir yere atmak zorunda kaldık. 50 milyondan fazla insanın açlık sınırında olduğunu öğrendik. Daha önce de biliyorduk ama durumun bu kadar vahim olduğundan haberimiz yoktu. Her zaman söyleniyordu 'Afrika'da açlık, susuzluk, kuraklık var' diye ama bizim yardım derneklerinin ve basın kuruluşlarının oralara giderek bizlere yansıttıkları manzaralar durumun vahametini daha fazla ortaya koydu. Bizim inancımıza göre kadınlar isterse her şeyi yapabilirler. Kadınlar bir şeye el attı mı o mesele hallolur. Çünkü annedirler, çocuklarının aç kalmasını, susuz kalmasını asla istemezler. Her şeyi bir tarafa atıp öncelikli olarak çocuklarının karınlarını doyurmaya çalışırlar. Oradaki durumu en çok anneler anlar.''