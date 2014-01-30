Mutfağa giren minibüsün şoförü öldü

Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçtiği belirtilen 24 yaşındaki Selçuk Gülcan'ın kullandığı minibüs, bir evin mutfak kısmından içeri girdi. Sürücü Gülcan olay yerinde can verdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kepez İlçesi Ömer Buyrukçu Caddesi'nde meydana geldi.

Yakınlarının iddiasına göre, alkol aldıktan sonra 43 PF 304 plakalı minibüsü kullanan Selçuk Gülcan, direksiyon hakimiyetini kaybedince minibüs kontrolden çıktı.

Minibüs, yoldan çıkıp kaldırımı geçerek bir evin mutfak duvarına çarparak durdu. Kazada aracın sürücüsü Gülcan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gülcan'ın yakınlarının kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis yetkililerine tepki göstermeleri nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Emniyet kemeri takmadığı için olay anında kafasını cama vurduğu belirlenen Selçuk Gülcan'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.