Mütekabiliyet yasasıyla yabancılara konut satışı 8 yılda 245 bine yaklaştı

Yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısı, 2012'de çıkan Mütekabiliyet Yasası'ndan sonra 8 yılda 245 bin adede yaklaştı. Yabancıların Türkiye'den ev alabilmesine olanak tanıyan ve 2012 yılının ortalarında yürürlüğe giren Mütekabiliyet Yasası, Türk gayrimenkul sektörüne yurt dışından ilgiyi artırdı.

Habertürk'ten Cem Ali Çinkılıç'ın haberine göre Yılın ilk yedi ayında yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 arttı. Yalnızca Haziran ayındaki artış ise yüzde 185 ile rekor kırdı. Türkiye'den en fazla konut satın alan ilk üç ülke ise sırasıyla Irak, İran ve Rusya oldu.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yaptığı açıklamada, "Yılın bitmesine henüz 5 ay var. Yabancıya konut satışında 2021 hedefi 50 bin adet" açıklamasında bulundu.

Toplam konut satışları azalırken, yabancılara satılan konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz 2021 konut satış verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde toplam konut satışları yüzde 22.7 azalırken, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,0 artarak 4 bin 495 oldu. İlk yedi ayda yabancılara 25 bin 310 konut satıldı.

2018'den sonra yabancıya konut satışları hızla arttı

Yabancılara konut satışı yoluyla Türk Vatandaşlığı'nın önünü açan Mütekabiliyet Yasası, 2012'nin ortalarında yürürlüğe girmişti. O dönemde Türkiye'de 1 milyon dolar ödeyerek mülk sahibi olanlara Türk Vatandaşı olma imkanı tanındı. 2018'de ise Türk Vatandaşlığı için gereken rakam 250 bin dolara indirildi. Bu indirim, Türkiye'den ev sahibi olmak isteyen yabancıların hızla artmasına yol açtı.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra özellikle son dört yılda satışlarda artış dikkat çekerken, bu süreçte en yüksek rakam 45 bin 483 adetle 2019'da görüldü. Söz konusu yasanın çıktığı 2012'den, 2021 yılı temmuz ayına kadar yabancıların aldığı konut sayısı 242 bin 334 adede ulaştı.

Yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısı 2013'te 12 bin 181 adetken, 2014'te 18 bin 959'a ve 2015'te 22 bin 830'e çıktı. 2016'da 18 bin 189 adet olarak gerçekleşen söz konusu rakam, 2017'de 22 bin 234'e, 2018'de 39 bin 663'e yükseldi. Satış adedi 2019'da rekor kırarak 45 bin 483 adet oldu. 2020'de ise 40 bin 812, 2021 yılı temmuz ayı dahil toplam satış adedi 24 bin 983 adet oldu.

Yabancıya konut satışında 2019'da rekor kırıldı

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yaptığı açıklamada, yılın bitmesine henüz 5 ayın kaldığını ve 50 bin adet hedefinin olduğunu belirterek, "2019 yılında 45 bin 483 adetle yabancıya konut satışında rekor kırdık. Dünyada pandeminin başladığı 2020'de yüzde 11 geriledik ve hemen rakiplere baktık. Rakiplerden yüzde 30'dan yüzde 70 düşüş var. Sadece Almanya pozitif ayrışmış durumda bu dönemde . Şirketler gibi devletler de rekabet ediyor. Türkiye ölçeğinde baktığımızda pandemide yabancıya konut satışı Türkiye lehine işledi. Daha 5 ayımız var. 2021'de toplam satış 50 bin barajına dayanır. 2025 yılında ise yıllık 50 milyar dolar ciro hedefliyoruz" dedi.

Döviz kurunun satışı etkilediğini belirten Akbal, "Bizi etkileyen konu dövizin dalgalanması uluslararası yatırımları olumsuz etkiliyor. Daha stabil döviz kurumuz olsa Türkiye'ye giren para daha fazla olur. Döviz dalgalanmasının az olması daha yatırım çeker." dedi