Mütekabiliyet Yasası çıktı 907 taşınmaz yabancıların oldu



Suriye, Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Kore gibi ülkelerin kapsam dışı bırakıldığı Mütekabiliyet Yasası'ndan 907 kişi yararlandı. Yasa sonrasında Almanlar 304 bin metrekare arsanın yanı sıra 11 tane daire satın aldı. Ruslara çoğunluğu Akdeniz'de olmak üzere 134 daire satıldı.

Mütekabiliyet Yasası'nın yürürlüğe girdiği 18 Mayıs’tan bu yana, yabancılara 437 bin metrekare taşınmaz satıldı. En çok taşınmazı Almanlar alırken, Ruslar Akdeniz açılımı yaptı. Sahillerden alım yapması yasaklanan Yunanlar ise tercihini İç Anadolu’ndan yana kullandı.

183 ülke vatandaşının Türkiye’den şartsız gayrimenkul alacağı Mütekabiliyet Yasası’nın ardından 907 taşınmaz satıldı. Satınalmalarda ülkelere göre tercihler şöyle:

Yasayla, 2.5 hektar olan arsa alma hakkının 30 hektara çıkarılmasının ardından Almanlar tercihini arsadan yana kullandı. Kendi evini kendi yapmayı tercih eden Almanlar, 304 bin metrekare arsa ve 11 daire satın aldı.



Ruslar ise tercihlerini daireden yana kullandı. Yasanın ardından vatandaşlarına 134 daire alan Ruslar, Akdeniz’i tercin etti. Sınır ve sahilde taşınmaz alımı yasak olan Yunanlılar ise Türkiye’den 480 metrekare arsa, 4 de daire satın aldı. Yunanlılar tercihini İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Ankara ve Eskişehir’den yana kullandı.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre yasanın çıktığı tarihten bugüne geçen 3 ayda Hollanda 33, İngiltere 111, İrlanda 13, İsveç 50, Norveç 61, Danimarka 30, Finlandiya 13 ve Ukranya 12 toplam taşınmaz satın aldı. Verilerde, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Gürcistan, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Lübnan, Yeni Zelanda, Sırbistan’ın da Türkiye’den taşınmaz edinmesi dikkat çekti. 296 yabancı uyruklu kişi Türkiye’den 368 bin 361 metrekare tarla, arsa ve arazi alırken, 611 kişi de konut edindi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, şunları söyledi: “Edinilmiş mülkler, uluslararası hukukun güvencesi altındadır. Yabancılar alım şartına uygun yatırım yapmamışsa, mülkü tasfiye hakkımız var. Onun dışında edinilmiş mülkler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının, uluslararası hukukun güvencesi altındadır. Arazi alan yabancıların, projelerini 2 yıl içinde bakanlığa onaylatmaları gerekiyor.”



