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Müteahhitlik ofisinde silahlı kavga: 4 ölü, 1 ağır yaralı (3)

HİSSELERİNİ DEVRETMEMİŞ Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 kişiyi öldüren şüphelinin 48 yaşındaki Cem Küççüktürk olduğu belirlendi

06 Ocak 2018 17:46

HİSSELERİNİ DEVRETMEMİŞ
Konya\'nın Ereğli ilçesinde 4 kişiyi öldüren şüphelinin 48 yaşındaki Cem Küççüktürk olduğu belirlendi. jandarmaya teslim olan Küççüktürk\'ün olayı dairesinin bulunduğu apartmandaki hissesini müteahhide devretmediği için komşuları ve müteahhit tarafından baskı gördüğü için katliam yaptığı öne sürüldü. Katliamı da bunun için yaptığı belirtildi. Zanlının öldürdüğü komşularının isimleri İbrahim Gök (80), İsmail Kurtsal (65), Şaban Kurtsal (57) ve Savaş Kaynak olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Müslüm Gök (53), ise Ereğli Devlet Hastanesi\'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya\'ya sevk edildiği ifade edildi.
Cem Küççüktürk\'ün ilk ifadesinde, \"Yeni yapılacak bina için komşularımız hisselerini müteahhit devretti. Biz hisselerimizi devretmek istemedik. Bu nedenle hem ben, hem de annem çok baskı görüyordu. Ben de binanın yıkım kararı için komşularımız ve müteahhidin toplantı yaptığını öğrendim. Toplantıyı basıp olayı gerçekleştirdim.\" dediği öne sürüldü.
Zanlı Cem Küççüktürk\'ün olaydan 10 gün önce de sosyal medya hesabından \"Az kaldı be, az kaldı. Analar neler doğururumuş göreceğiz. İyilikten maraz doğarmış. Maçın uzatmalarını oynadığınızı siz de çok iyi biliyorsunuz\" yazdığı görüldü. Gözaltındaki Cem Küççüktürk\'ün sorgusu sürüyor. 

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