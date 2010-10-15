-MÜTEAHHİTLERİN LİBYA'DAKİ HAKEDİŞLERİ ÖDENİYOR ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Libya Başbakanı Bağdadi Ali El Mahmudi'nin Türk müteahhitlerinin hakedişlerinin ay sonuna kadar ödenmesi konusunda talimat verdiğini bildirdi. Dün Libya'ya günü birlik ziyaret gerçekleştiren ve Libya Başbakanı tarafından kabul edilen Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, ziyareti sırasında Libya Sanayi, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed El Huveyc ile de ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunduklarını belirtti. Libya'daki görüşmelerde Türk müteahhitlerinin hakediş alacaklarının Ekim ayı sonuna kadar ödenmesi konusunda çok önemli mesafe kaydedildiğini ifade eden Çağlayan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Sayın Başbakan Bağdadi, hiçbir sebep ve gerekçe gösterilmeksizin yaklaşık 500 milyon doları bulan hak edişlerin Ekim ayı sonuna kadar tamamen ödenmesi konusunda açık ve net konuştu. Libya Sanayi, Ekonomi ve ve Ticaret Bakanı ile yaptığımız ikili görüşmede de, Sayın Huveyc, Türk müteahhitlerinin hak ediş alacaklarının Ekim ayı sonuna kadar ödenmesi konusunda Başbakan Bağdadi'nin açık ve net bir şekilde talimat verdiğini ifade etti. Bakan Huveyc, Başbakan Sayın Bağdadi'nin buna karşılık, Türk müteahhitlerinden üstlendikleri projeleri hızlandırmalarını beklediklerini belirtti. Türk tarafı olarak ben, bu kararı memnuniyetle karşıladığımızı, bu olumlu gelişmeyi Sayın Başbakan Erdoğan'a ileteceğimizi vurguladım. Ayrıca, Bakanlık olarak müteahhitlik hizmetleri ve ortak yatırım alanlarında kurulmuş bulunan Ortak Çalışma Gruplarının Ekim ve Kasım aylarında ilk toplantılarını gerçekleştirmeye hazır olduğumuzu belirttim.'' -TÜRK MÜTEAHHİTLERİNE ÇAĞRI- Devlet Bakanı Çağlayan, Huveyc ile görüşmesinde iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda da önemli mesafe katedildiğini vurguladı. Huveyc'in ülkesinde yeni fabrika kurmaları, mevcut fabrikaların yenilenmesi ve Libya'dan ihracat yapılabilmesi için yeni tesislerin inşa edilmesi konusunda Türk işadamlarına açık ve samimi çağrıda bulunduğunu anlatan Çağlayan, ''Huveyc, yılda 5 milyon turist çekmeyi planladıklarını kaydederek, bunun 100 bin yatak kapasitesi anlamına geldiğini ve bu konuda Türk yatırımcıların tecrübelerinden faydalanmak istediklerini de belirtti'' dedi. -TÜRK İŞÇİLERİ BAŞKA İŞLERDE ÇALIŞMASIN- Libya Başbakanının Türk yatırımcıların ülkesinde 1 veya 2 liman alarak işletmesini desteklediğini vurgulayan Huveyc'in, petro-kimya, yapı malzemesi ve hafif sanayi alanlarında Türk işadamlarını yatırım yapmaya çağırdığını da bildiren Çağlayan, şöyle devam etti: ''Bu arada, Libya Sanayi, Ekonomi ve Ticaret Bakanı, Türk firmalarının Libya mevzuatına uyumu konusunda talepte bulundu. Bu kapsamda özellikle Libya'ya getirilen Türk işçilerinin başka işlerde çalışmasının rahatsızlık yarattığını belirtti. Bakanlık olarak bu rahatsızlığın giderilmesi için firmalarımızı uyaracağımızı vurguladım. Buna karşılık Bakan Huveyc, Türk firmalarının karşılaştıkları sorunları kendilerine iletmeleri durumunda şeffaf ve hızlı bir şekilde bu sorunları çözecekleri garantisini vermiştir.