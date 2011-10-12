-Müteahhitlere ikramiye müjdesi ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, müteahhitlere seslenerek, ''Bundan sonra yolları en iyi yapan bizden özel ikramiye alacak. Bu, şaka değil. Ne kadar güzel iş yaparsanız, o kadar güzellikler görürsünüz'' dedi. 2. Karayolları Ulusal Kongresi'nin gala yemeği Türkiye Müteahhitler Birliği'nin ev sahipliğinde Swissotel'de yapıldı. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 2012 yılının bu yıldan daha iyi olacağını belirtti. Müteahhitlere seslenerek onlardan yolları güzel yapmalarını isteyen Yıldırım, şöyle devam etti: '''Bu da laf mı' diyorsunuz ama güzelde sınır yok. Güzelin de güzeli var. Artık 'ne olursa olsun da yapalım' anlayışı zaten bitti. Bundan sonra yolları en iyi yapan bizden özel ikramiye alacak. Bu, şaka değil. Bu kadarını söylüyorum. Ne kadar güzel iş yaparsanız o kadar güzellikler görürsünüz. Bizim müteahhitlerimizin hepsi birbirinden güzel çalışıyorlar Allah için. Çünkü artık iş sizin kendi işiniz oluyor yavaş yavaş.'' Gelecek yıldan itibaren işveren olmaktan çekilerek edilgen ortağa dönüşeceklerinin altını çizen Yıldırım, etliye sütlüye karışmayan ama işe ortak olan bir pozisyona geçileceğini ifade etti. Yıldırım, ''Yaptıracağımız işleri size vereceğiz. Yol yapacaksınız, işleteceksiniz, asfaltlayacaksınız, kendi malınız gibi özene bezene yapacaksınız. Ondan sonra da paraları getireceksiniz bize, biz de adil bir şekilde paylaşacağız'' diye konuştu. Türkiye'nin güneyinde siyasi, batısında ekonomik krizler olduğuna işaret eden Yıldırım, genel anlamda etrafta havanın iyi olmadığını ama bu durumun Türkiye için yeni fırsatlar da ortaya koyduğunu anlattı. ''Türkiye bu ikinci krizden daha da güçlenerek çıkacaktır'' diyen Yıldırım, Türkiye'nin bunu başarabileceğini dile getirdi. Türkiye'nin yardım etmesi gereken birçok ülke olduğunu ve bu çerçevede her zaman göreve hazır olmak gerektiğini kaydeden Yıldırım, ''Sefer görev emriniz cebinizde olacak. Mesela bir ay içinde Somali'ye sefer görevine göndereceğiz bazılarınızı. Somali'ye bir Türk eli değsin. Oraları bir elden geçirelim'' dedi. Bakan Yıldırım, şunları söyledi: ''Sayın Başbakanımız dünyaya orada çok önemli bir insanlık dersi verdi. Anlayana tabii. O halde bize düşen ondan sonraki adımı atmak. 'Dünyada böyle milletler de varmış. İhtiyacı olanların yanında olanlar da varmış' dedirtecek bir sektörümüz var Allah'a şükür. Gidip bu işleri halledip geleceğiz. Zaman önemli. Orada güvenlik sıkıntıları da var. Bir an önce orada ciddi bir değişimi en azından başkentte, havaalanlarında bir çalışma yapıp, oradaki insanların gelecek umudunu yeşertmemiz gerekiyor. Böylece ülkemizin o ülkelerdeki insanlık ayıbına karşı duruşunun gereğini de bizler yapacağız. Başbakanımız yolu açtı; o yolu tamamlamak da bize düşüyor.'' Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Emin Sazak da kendilerinin sadece yapıları değil, insanlar ve mekanlar arasındaki ilişkileri de inşa ettiğini vurguladı. Türkiye'nin ulaşım sektöründe yeni dönemde karayollarının yeni ihalelerinin sektör için büyük fırsatlar sunacağını söyleyen Sazak, Ulaştırma Bakanlığının son dönemde bu alanda yapmış olduğu faaliyetlerin cumhuriyet tarihinin en başarılı faaliyetleri olduğunun altını çizdi.