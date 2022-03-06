Müteahhitler, vadesi geçmiş vergi borçlarını kamu alacaklarından mahsup edebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuya iş yapıp alacağı olan müteahhitlere “vergi borcu” mahsubu imkânı getirdi. Vadesi geçmiş vergi borçları kamu alacaklarından mahsup edilebilecek. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre örneğin Karayollarında ihale ile iş yapan Müteahhit işini tamamladı, hakediş aşamasına geldi ancak Karayolları’nda ödenek yok. Aynı firma Karayolları’nda alacaklı ama vergi borcu da var. Firmanın vergi borcuna faiz işliyor, aynı zamanda yeni ihaleye gireceği zaman vergi borcunu da ödemesi gerekecek. Firma vadesi geçmiş vergi borcunu gösteren belgeyle kuruma başvurusunu yapacak. Borca denk gelen ödenek ve nakit tamamlanarak kurum tarafından vergi dairesine aktarılacak. Böylece firmanın borcu ödenmiş olacak. Karayolları ve DSİ'ye iş yapanlar da yararlanacak

Uygulamayla hem kamu alacağının hızlı bir şekilde mahsuben tahsil edilmiş olacağı belirtilirken hem de hak sahiplerinin, ödemelerin tamamını beklemelerinden kaynaklanan gecikme nedeniyle, verginin zamanında ödenmemesinden kaynaklı olarak faiz gibi yükler altına girmeleri ve vergi borcu nedeniyle kamu ihalelerine katılamamaları gibi mağduriyetlerin önlenmiş olacağı kaydedildi. Yetkililer, düzenlemenin daha çok özel bütçeli idareleri ilgilendirdiğini dile getirirken, Karayolları ve DSİ’ye iş yapanların sisteminden yararlanması bekleniyor.

Mahsuben ödemenin gerçekleştirilebilmesi için; vadesi geçmiş vergi borcunun mahsubunu isteyen hak sahibinden, ilgili vergi dairesi tarafından düzenlenmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu tutarını gösteren belge talep edilecek. Bu belge, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden de alınabilecek.