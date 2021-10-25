Müteahhitler faiz indiriminden memnun: Konut faizlerinin çok daha erişilebilir olması lazım

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) Başkanı Altan Elmas, kamu bankalarının konut kredilerinde faiz oranlarını aşağı çekmesini "olumlu" bir gelişme olarak değerlendirdi. Elmas "Konut kredi faizlerinin çok daha erişilebilir bir noktaya çekilmesi lazım ki, bizler konutları satmaya devam edelim. Eğer konutları satabiliyorsak biz konutları üretmeye devam edeceğiz. Üretici satamayacağı ürünü üretmek istemez" ifadelerini kullandı.

Bloomberg HT yayınına katılan Elmas, konut kredisi faizlerinin düşürülmesinin konut piyasasına iyi geleceğini söyledi.

Elmas, geçmiş yıllardan taşınan konut stoklarının 2020 yılında yapılan kampanyalarla eridiğini, konutları satmaları durumunda üretmeye devam edebileceklerini ifade etti.

Elmas, ilk el konutta kredi faizlerinin gelir vergisinden düşürülmesini de talep ettiklerini belirtti.

"Yıllık konut ihtiyacı 750 bin seviyesinde"

Konut sektörünün yeni arz yaratma konusundaki tutumuna da değinen Elmas şöyle konuştu:

"Son 3 yılda yeni konut üretimi son derece azalmış durumda. Son 10 yılda 2017-2018'e kadar yılda ortalama 750 bin civarı konut üretilmişken, son 3 yılda 400 bin civarında konut üretimi söz konusu yani 300-350 binlik konut açığı söz konusu. Yıllık ihtiyaçta yine 700-750 binlerde geziniyor. Geçmiş yıllardan taşınan stok fazlaları da özellikle 2020 yılındaki çok uygun faiz oranlarıyla çok uygun kampanyalarla olan fazla büyük çoğunlukla eridi. Maliyetler de çok yükseldi dolar bazında emtia fiyatları ikiye katlandı. Önümüzdeki gün ve aylarda bu da yansıyacak ister istemez"

"Konut faizlerinin çok daha erişilebilir olması lazım"

İnsanların konuta olan erişimin azaldığını kaydeden Elmas şöyle konuştu:

"Böyle olduğu için konut üretimi de düşüyor. Bir konut krizi yaşanmaması için ki bu ağustos ve eylülde kira fiyatlarına yansıdı. Konut kredi faizlerinin çok daha erişilebilir bir noktaya çekilmesi lazım ki, bizler konutları satmaya devam edelim. Eğer konutları satabiliyorsak biz konutları üretmeye devam edeceğiz. Üretici satamayacağı ürünü üretmek istemez"