Müteahhitler boykotu bitiriyor

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), 9 Eylül'de başlayan boykot ve iş durdurma eylemini saat 17.00’de sonlandıracaklarını belirtti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre kuruluştan gelen açıklamada eylemin yetkililere, muhataplara ve kamuoyuna farkındalık açısından gerekli mesajı vererek önemli derecede başarıya ulaştığı ifade edildi.

Fahiş fiyat artışlarının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günlük siyasi açıklamalarında yer bulduğuna dikkat çeken İMKON Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat artışlarıyla ilgili başlattığı takip sürecini ve önleyici tüm tedbirleri desteklediklerini ifade etti.