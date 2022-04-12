Müteahhitler artan maliyetlerden dolayı malzeme depolamaya yöneldi; 'Bulamam psikolojisi başladı'

İnşaat malzemeleri fiyatlarında, 2021 yılının Kasım ayında başlayan sert yükseliş sürüyor. TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi şubat ayı sonuçlarına göre yıllık maliyet endeksi yüzde 90,27 artarken, malzeme endeksindeki yıllık artış ilk defa 100 barajını aşarak yüzde 113 oldu. Sektör yetkililerine göre bu artışlar piyasada çok daha yüksek. Şirketler artan fiyat ve ürün bulamama endişesinden dolayı malzemede depolamaya gidiyor veya yeni proje almıyor.

Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre İnşaat malzemelerinde çok yüksek enflasyon yaşandığını belirten Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, “Bugün aldığımız fiyata yarın aynı ürünü bulamıyoruz. Bugün olan ürün yarın piyasada bulunamayabiliyor. Dolayısı ile artık bu endişe ile de yaşıyoruz. Bir ürün pahalıdır ama yarın da piyasada vardır, pahalıda olsa alırsınız. Fakat olmayınca varken alayım, bir kenara koyayım, çünkü inşaata başladığımda bunu bulamam psikolojisi başladı. Bu nedenle müteahhitler parasını verip 1000 metrekare seramik alıyor, deposunda tutmaya çalışıyor.” diye konuştu.

Malzemedeki fiyat artışlarının, açıklamanın çok üzerinde olduğunu söyleyen Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten ise, “En basit malzemede bile fiyat artışı yüzde 200. Alçıpan 6 katına çıktı. Beton 2,5- 3 kat arttı. Eğer yapabiliyorsak önceden ödemeyi yaparak malzemeyi bağlıyoruz ya da iş almıyoruz” dedi.

“Bu kadar yüksek fiyatla kim ev alır endişesi yaşıyoruz”

Malzemedeki fiyat artışlarının son birkaç ayda hızlandığına dikkat çeken Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, “Şu anda uzun vadeli bağlantılarla malzemeye pek yanaşılmıyor. Çünkü bu uzun vade de fiyatların nereye varacağını kimse kestiremiyor. Kısa vadeli kontratlarla malzeme satın alarak çözüyoruz” dedi.

Maliyetleri ön göremedikleri için temelden satıştan vazgeçtiklerini anlatan Kuzu, “Böylece olası fiyat artışlarını yansıtma imkanımız oluyor” dedi.

“Fiyat artışlarının normale gelmesini ve kabul edilebilir enflasyon oranları bekliyoruz” diyen Kuzu, “Bir taraftan proje yapmak zorundayız, talep çok ancak bir taraftan da bu kadar yüksek fiyatlarla kim ev alabilir endişesi yaşıyoruz” değerlemesini yaptı.