Müteahhite sokak ortasında infaz

Hatay'ın İskenderun İlçesi’nde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit 53 yaşındaki Turgay Yılmaz yaşamını yitirirken, olay sırasında yanında bulunan sekreteri 30 yaşındaki Anasya Demirel ise yaralandı.

Otoparka araçlarını park ederek, işyerine doğru yürümeye başlayan Turgay Yılmaz ve Anasya Demirel, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile üzerlerine 18 el ateş edilen Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti, genç kadın ise yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bacaklarından vurulan ve hayati tehlikesi bulunmayan genç kadın tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Turgay Yılmaz’ın 2 yıl önce ölümlü bir trafik kazasına karıştığı, bu yüzden tehdit edildiği iddia edildi.



