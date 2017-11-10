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Müteahhit ve mimar sevgilisi evde ölü bulundu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, müteahhit 45 yaşındaki Erol Bilek ile inşaat firmasında ortağı da olan mimar sevgilisi 36 yaşındaki Manolya Sarı, yaşadıkları evde ölü bulundu

10 Kasım 2017 20:06

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, müteahhit 45 yaşındaki Erol Bilek ile inşaat firmasında ortağı da olan mimar sevgilisi 36 yaşındaki Manolya Sarı, yaşadıkları evde ölü bulundu. Polis, kafalarına birer el ateş edilen Bilek ve Sarı\'nın ölümleriyle ilgili, \'cinayetin ardından intihar\' ihtimali üzerinde duruyor. Olayda kullanılan tabancanın Erol Bilek\'in yanında bulunması, bu ihtimali güçlendirirken, olayla ilgili soruşma başlatıldı.
Öğle saatlerinde, Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1405 Sokak üzerinde bulunan bir daireden silah sesleri gelmesi üzerine, apartmanda yaşayanlar, polis ve 112 Acil\'i aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, silah seslerinin geldiği daireye girdi. Ekipler, evin oturma odasında Erol Bilek ile aynı zamanda ortağı olan, birlikte yaşadığı sevgilisi Manolya Sarı\'yı kanlar içerisinde buldu. Kafalarından birer kurşunla vurulan Bilek ve Sarı\'nın yapılan kontrollerde yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
Polisin yaptığı incelemede, Erol Bilek\'in yanında, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.
Erol Bilek\'in mimar Manolya Sarı ile birlikte olduğu ve beraber müteahhitlik yaptıkları öğrenildi.
Sakarya\'da ortak inşaat firması oldukları belirlenen Erol Bilek ile Manolya Sarı\'nın, son aylarda işleri nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadıkları öğrenildi. Polis, parmaklarından örnekler aldığı Erol Bilek ile Manolya Sarı\'nın cenazeleri, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'ne kaldırıldı.
Olayda yaşamını yitiren Manolya Sarı\'nın ilk evliliğinden bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Polis, Bilek ve Sarı\'nın ölümleriyle ilgili, cinayetin ardından intihar ihtimali üzerinde duruyor. Olayda kullanılan tabancanın Erol Bilek\'in yanında bulunması, bu ihtimali güçlendirirken, olayla ilgili soruşma başlatıldı.

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