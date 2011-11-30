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Yaşam

Müteahhit Ölmez'in mal varlığına el konuldu!

Van’da meydana gelen ilk depremde 54 kişinin hayatını kaybettiği Sevgi Apartmanı’nın müteahhidi...

30 Kasım 2011 02:00

T24 - Van’da meydana gelen ilk depremde 54 kişinin hayatını kaybettiği Sevgi Apartmanı’nın müteahhidi Salih Ölmez’in mal varlığı hakkında ihtiyati tedbir kararı alındı. 



Erciş İlçesi’nde 23 Ekim’deki 7.2 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılan ve 54 kişinin hayatını kaybettiği Sevgi Apartmanı’nın müteahhidi Salih Ölmez’in sahip olduğu bütün taşınır-taşınmaz mal varlığına el konuldu. Apartmanda ölen 8 kişinin avukatlığını yapan Avukat Mustafa Aladağ’ının başvurusu üzerine Erciş Asliye Hukuk Mahkemesi, Ölmez’in mal varlığına ihtiyati tedbir kararı koydu. Avukat Mustafa Aladağ, ayrıca ölen 8 kişi için de müteahhit Salih Ölmez, Erciş Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 850 bin TL’lik tazminat davası açtı.


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