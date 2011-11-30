Müteahhit Ölmez'in mal varlığına el konuldu!

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Erciş İlçesi’nde 23 Ekim’deki 7.2 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılan ve 54 kişinin hayatını kaybettiği Sevgi Apartmanı’nın müteahhidi Salih Ölmez’in sahip olduğu bütün taşınır-taşınmaz mal varlığına el konuldu. Apartmanda ölen 8 kişinin avukatlığını yapan Avukat Mustafa Aladağ’ının başvurusu üzerine Erciş Asliye Hukuk Mahkemesi, Ölmez’in mal varlığına ihtiyati tedbir kararı koydu. Avukat Mustafa Aladağ, ayrıca ölen 8 kişi için de müteahhit Salih Ölmez, Erciş Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 850 bin TL’lik tazminat davası açtı.