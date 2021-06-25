"Mutaz Matar programının kaldırılması Sedat Peker videolarıyla bağlantılı olabilir; 'Sen sustur, ben de susturayım' pazarlığı"

Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan kaynaklar, "İhvan’ın İstanbul Merkezli en önemli TV kanalı olan El Şark’ın (al Sharq) en etkili programcısı Mutaz Matar’ın programının kaldırılmasının, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayımladığı videolar ile ilişkili" olabileceğini söyledi.

Yazısında, bu gelişmenin, Peker’in kaldığı ülke yetkililerinden yeni video izni almakta zorlandığı açıklamalarıyla aynı günlerde meydana geldiğine dikkati çeken Yetkin, “BAE, Suudi Arabistan ve Mısır’ın ortak noktalarından birisi İhvan’ı terörist saymaları, Erdoğan’ın İhvan’a açık destek vermesi nedeniyle de Türkiye’ye cephe almalarıydı. İhvan’ın Türkiye kaynaklı yayınları sadece Mısır’ı değil, Suudi Arabistan ve BAE’yi de rahatsız ediyordu. ‘Sen sustur, ben de susturayım’ pazarlığı olabilir, dedi kaynağım” diye yazdı.

Yetkin, “Bu yazıyı yazarken de Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim yasağının yolda olduğu haberi geldi. Yakında anlarız” ifadelerini kullandı.

Bu yazı yetkinreport.com adresinden alınmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayın.