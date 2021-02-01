Mutasyonlu virüs tespit edilen bir kişi karantinaya alındı; evinin önünde TOMA bekletildi

Geçtiğimiz gafta yurt dışından gelen ve mutasyonlu virüs taşıdığı tespit edilen bir kişi, ailesi ile birlikte karantinaya alındı. Evlerinin önünde TOMA bekletildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 17 kentte 128 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıklaması sonrası, Van’da da geçen hafta çalışmak için gittiği Sırbistan’dan gelen bir kişinin Koronavirüs taşıdığı belirlendi.

Bu kişi ve beş kişilik ailesi, bulaştırıcılığı yüksek olduğu için mutasyonlu virüs şüphesiyle Edremit ilçesindeki evlerinde karantinaya alınarak, tedavilerine başlandı. Binanın önünde TOMA beklediği ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü. (DHA)