Mutasyonlu H1N1 İtalya'da

T24 - İtalya'da mutasyona uğramış A/H1N1 virüsüne tek bir vakada rastlandığı, hastanın tedavisinin olumlu sonuç verdiği açıklandı.



İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Norveç'teki sağlık yetkililerinin A/H1N1 virüsündeki mutasyonu saptamalarının ardından, İtalya'da yapılan tarama neticesinde mutasyona uğramış virüse tek vakada rastlandığı belirtildi.



Açıklamada, mutasyona uğramış virüsün, halihazırda yayılma eğiliminin görülmediği, mutasyonun domuz gribi aşısını ve mevcut tedavi yöntemlerini etkisiz kılan bir nitelik taşımadığı da kaydedildi.