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Sağlık

'Mutasyona uğrayan grip' festivale katılanları vuruyor

2016 yılının ilk 6 ayında toplamda 234 vaka ile karşılaşıldığı belirtildi

10 Ağustos 2016 11:44

2016 yılı festival dönemi devam ederken, farklı hava koşulları altında geçirilen günler sebebiyle festival katılımcılarının özel bir grip türü ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Power FM'in haberine göre, özellikle bu yıl itibari ile mutasyona uğradığı ve etkisini arttırdığı görülen bu grip türü hastada yüksek ateş, terleme, sayıklama ve halisünasyon gibi etkilere sebep olurken, İngiliz sağlık kuruluşları 2016 yılının ilk 6 ayında toplamda 234 vaka ile karşılaştıklarını söyledi.

Festivallere göre grip vakaları:

Glastonbury: 16,
Nass: 7,
Triplicity Müzik ve Sanat: 6,
Tewkesbury Medieval: 3,
Nozstock: 2,
Noisily: 2,
Secret Garden 1
Yeovil Şov: 1

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