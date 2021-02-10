"Mutasyon virüs" kısıtlamaları sürüyor: Atletico Madrid-Chelsea maçının da stadı değişti

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacak Atletico Madrid-Chelsea maçı Puşkaş Stadyumu'na alındı.
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki RB Leipzig-Liverpool ve M'Gladbach-Manchester City maçlarının, Almanya'nın uyguladığı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskas Arena'da oynanacağını duyurdu.
İspanya hükümeti seyahat kısıtlaması getirdiği için Atletico Madrid-Chelsea maçı da Budapeşte'de bulunan Puşkaş Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele 23 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.
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