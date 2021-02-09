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Spor

UEFA'dan "mutasyon virüs" kararı: Alman kulüpleri, İngiliz takımlarıyla olan maçlarını Macaristan'da oynayacak

09 Şubat 2021 16:36

Son 16 turlarında Alman kulüplerinin, İngiliz kulüplerinde karşı ev sahibi olarak oynayacağı ilk maçlar, İngiltere'de yoğun görünen mutasyona uğramış virüse önlem olarak UEFA tarafından Macaristan'a alındı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki RB Leipzig-Liverpool ve M'Gladbach-Manchester City maçlarının, Almanya'nın uyguladığı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskas Arena'da oynanacağını duyurdu.

Alman hükümetinin, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan Koronavirüs türlerinin yoğun görüldüğü 7 ülkeden gelen yolcuların, ülkeye girişini 17 Şubat’a kadar yasaklama kararının ardından, İngiliz kulüplerinin ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

 

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