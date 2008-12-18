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Kültür-Sanat

Mutantlar beyazperdeye dönüyor

Mutant insanların öykülerini anlatan X-men Origins serisinin ilk filmi X-men Origins: Wolverine, 1 Mayıs 2009'da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

18 Aralık 2008 02:00

Mutant insanların öykülerini anlatan X-men Origins serisinin ilk filmi X-men Origins: Wolverine, 1 Mayıs 2009'da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

X-men Origins: Wolverine fragmanı için tıklayın - VİDEO

Serinin bu ilk filminde Wolverine'in geçmişine dair bilinmeyenler gün ışığına çıkacak. Wolverine'in hikayesinin anlatıldığı filmde başrolde ilk üç filmdeki gibi yine Hugh Jackman bulunuyor. Wolverine'inin çocukluğunu ise Troye Sivan canlandırıyor.

Filmde ayrıca Sabretooth, Deadpool, Gambit, Silver Fox, Wraith, Agent Zero, Emma Frost, Storm ve William Stryker karakterlerine de yer verilmiş.


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