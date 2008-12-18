Mutantlar beyazperdeye dönüyor

Mutant insanların öykülerini anlatan X-men Origins serisinin ilk filmi X-men Origins: Wolverine, 1 Mayıs 2009'da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Serinin bu ilk filminde Wolverine'in geçmişine dair bilinmeyenler gün ışığına çıkacak. Wolverine'in hikayesinin anlatıldığı filmde başrolde ilk üç filmdeki gibi yine Hugh Jackman bulunuyor. Wolverine'inin çocukluğunu ise Troye Sivan canlandırıyor.Filmde ayrıca Sabretooth, Deadpool, Gambit, Silver Fox, Wraith, Agent Zero, Emma Frost, Storm ve William Stryker karakterlerine de yer verilmiş.