Mutabakat Komisyonu uzlaşma için gün sayıyor; işte detaylar

AKP ile MHP'nin seçim ittifakı kararının ardından oluşturulan 'Milli Mutabakat Komisyonu'nun kapsamı üzerinde hemen hemen uzlaşma sağlandı. Alınan bilgiye göre, ittifak yapacak partiler için yüzde 15’lik baraj önerisinin kabul görmediği öğrenildi. Aynnı bilgilere göre, yüzde 10’luk ülke barajı aynen korunuyor; hem ittifaka hem partiye mühür basılması tartışmasında ise tek mühür üzerinde anlaşma sağlandı.Teklifin 20 Mart’a kadar TBMM’den çıkması bekleniyor.

Erdoğan, partisinin adayı olarak seçime girecek; MHP destekleyecek

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise pusulada parti amblemi yer alamayacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin adayı olarak seçime girecek ve MHP destekleyecek. AKP ve MHP’nin seçim sistemine yönelik değişikliği, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sonrasına bıraktığı öğrenildi.

Barajlı 5’li d’hont

Seçimi ittifakı komisyonunun son bir toplantı yaptıktan sonra uzlaşma sağlanan metinleri gözden geçirdikten sonra liderlere sunacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı ve Bahçeli’nin de biraraya gelmesi bekleniyor. Alınan bilgiye göre, yüzde on barajı korunurken, daraltılmış bölge sistemi üzerinde duruluyor. Partiler seçime kendi listeleri ile girecek.

Milletvekili sayısının partilerin aldığı oy oranı ile belirleneceği ve oy paylaşımında 5’li d’hont sisteminin ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Buna göre, İstanbul ve Ankara, İzmir gibi büyükşehirler 5 bölgeye bölünmesi, Mersin Adana gibi illerin de ikiye bölüneceğine yönelik bilgilere dikkat çekiliyor. Ancak, bölünmelerin nasıl yapılacağı merak konusu.

Milletvekili listeleri ise ortak değil ayrı olacak

Edinilen bilgilere göre, üzerinde mutabakat sağlandığı belirtilen bazı düzenlemeler şöyle:

-İttifakın adı pusulaya yazılacak, İki partinin amblemi ittifak çatısı altında yer alacak.

-Milletvekili listeleri ise ortak değil ayrı olacak.

-Çift mühür yerine sadece parti için ayrılan alana mühür vurulacak.

-Seçim seçimi genel seçim sonrasında değişecek.

-Yüzde 10’luk seçim barajı korunacak.

Mutabakat Komisyonu’na AKP'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal; MHP'den de Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katılıyor.

D'hont Sistemi nedir?

D'Hondt Sistemi: Belçikalı matematikçi Victor D'Hondt tarafından geliştirilen ve nispi temsil oranlarını belirleyen sistem. Türkiye'de 1965 seçimleri hariç, 1961 yılından bu yana bu sistem uygulanıyor. D'Hondt Sistemi'nde bir seçim bölgesinde partilerin aldığı oy miktarı, o bölgenin milletvekili sayısına ulaşana kadar 1'den başlayarak bölünüyor. Partilerin bu bölünmelerle elde ettikleri sayılar en çoktan en aza diziliyor ve milletvekili sayısı dağıtılıyor. Bu hesaplama, bölgedeki milletvekili sayısına ulaşılana kadar devam ediyor. D'Hondt Sistemi de kendi içinde ülke veya bölge barajlı ve barajsız olmak üzere üçe ayrılıyor:

Barajsız: Burada başka kriterlere girmeden, bölünme yoluyla elde edilen oy miktarlarına göre dağılım yapılıyor:

Bölge Barajı: Her seçim çevresinde bir partinin milletvekili çıkarabilmesi için oy sayısı, oranı ya da ondalık birim olarak bir baraj belirleniyor ve bunun altında kalan partiler hesaplamaya dahil edilmiyor.

Ülke Barajı: Ülke genelinde oy oranı belli bir düzeyin altında kalan partiler milletvekili çıkaramıyor. Türkiye'de şu an yüzde 10 ülke barajıyla birlikte D'Hont Nispi Temsil Sistemi uygulanıyor.