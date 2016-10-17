Musul'u kurtarma operasyonu başladı

IŞİD'in direniş görmeden ele geçirdiği Musul'un terör milisinden kurtarılması için çoktandır hazırlığının yapıldığı operasyon gece saatlerinde başladı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi televizyondan yaptığı konuşmada IŞİD'in Irak'taki kalesi sayılan Musul'u kurtarma harekâtının başladığını ve kent merkezine sadece ordu ve polis güçlerinin gireceğini söyledi. Amerikan yönetimi terör milisiyle mücadelede önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Musul kurtarıldığı takdirde IŞİD'in Irak'taki askeri yenilgisi kaçınılmaz olacak.

Konuşmasında doğrudan Musul halkına seslenen El-İbadi, ‘zafer saatinin geldiğini ve Musul'u kurtarma operasyonunun başladığını' söyledi. Musul ahalisinden Irak ordusuna yardımcı olunmasını isteyen Irak Başbakanı, "Irak bayrağını dikmek üzere yakında yanınızda olacağız”, dedi. El-İbadi ‘2016'nın, terörizmin ve IŞİD'in başının ezildiği yıl olarak tarihe geçeceğini' belirtti.

‘Musul kurtarılırsa IŞİD biter'

IŞİD'in Irak'taki son kalesi sayılan Türkiye sınırı yakınlarındaki Musul 2014 yılında terör milisi tarafından ele geçirilmiş ve IŞİD buradan başlattığı operasyonlarla Irak'ın geniş kesimlerine hakim olmuştu. Suriye'nin önemli bir bölümünü işgal eden IŞİD Irak'ta ise kontrol ettiği toprakların üçte birini kaybetmişti.

Aylardır Musul harekatına hazırlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmergenin desteğindeki Irak ordusu kenti kuşatmıştı. Peşmergenin Musul'un merkezine girmeyeceği açıklandı. Taarruza yerel Sünni gruplar da destek veriyor. ABD'nin liderliğindeki uluslararası koalisyon havadan IŞİD mevzilerini bombalıyor. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ‘ABD ve diğer uluslararası ittifak üyelerinin Irak ordusu, Peşmerge ve Irak halkını zorlu mücadelesinde desteklemeye hazır olduğunu' söyledi. Carter hedeflerinin ‘IŞİD'i bir daha toparlanamayacak hale getirmek ve Musul ile bütün Irak topraklarını radikal milisin nefret ve barbarlığından kurtarmak olduğunu', dile getirdi.

Yeni bir mülteci akını başlayabilir

ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Twitter mesajında ‘harekâtta Iraklıların yanında olmaktan gurur duyduklarını' bildirdi. ID: 787786384094277632

Musul ve çevresinde üslendiği tahmin edilen 4 bin dolayındaki IŞİD militanının kentin çevresinde tüneller açtığı ve koalisyon uçaklarının görüş alanını daraltmak için hendeklere doldurduğu petrolü ateşe verip lastik yaktığı öğrenildi. Kentteki sokak ve binalara yerleştirildiği tahmin edilen bombalı tuzakların Irak güçlerinin kent merkezine ilerleyişini zorlaştırabileceği belirtiliyor.

Irak Başbakanı el-İbadi ortak Musul harekatına katılan güçleri sayarken Türkiye'nin eğittiği Musullu yerel güçlerden oluşan Ninova Muhafızları'ndan ve Şii milis gücü Haşdi Şabi'den söz etmedi. Ülkedeki Şii nüfuzunu daha da arttıracağı gerekçesiyle Haşdi Şabi'nin operasyona katılmasına Sünniler karşı çıkmıştı. Türkiye Irak yönetiminin, Sünni milisleri eğittiği Musul'un kuzeydoğusundaki bölgeden çıkması şeklindeki talebini geri çevirmişti.

Yardım kuruluşları harekatın başlamasından önce Musul operasyonunun yeni bir mülteci dramına yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 700 bin kişinin savaş bölgesinden kaçarak yardıma muhtaç duruma düşebileceğini ve şimdiye kadar kurulan kampların yeterli olmadığını duyurdu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ