Musullular çatışmalardan kaçıyor

Irak ordusu, Musul'u IŞİD'in elinden almak için ilerliyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği de kentteki çatışmalardan kaçan Iraklıların sayısının 130 bini aştığını açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMYK), Musul ve çevresindeki çatışmalardan kaçanlara kış koşullarında ulaştırılması gereken acil yardım için maddi olanakların yeterli olmadığını duyurdu.

BMYK, Irak ordusu ile ABD'nin sürdürdüğü Musul‘u IŞİD'den kurtarma operasyonları sırasında çıkan çatışmalardan kaçanların sayısının 132 bine ulaştığını da kaydetti. BMYK yaşadığı yeri terk eden Iraklı mültecilerin sayısının daha da artmasından endişe ediyor.

"Kış koşullarında yardım yetmiyor"

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Martin Rentsch bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, bölgede Iraklı mülteciler için gerekli yardım miktarının 200 milyon dolar olduğunu dile getirdi. Ancak bu miktarın henüz yarısının sağlandığını belirten Rentsch, kamplara yerleştirilen 108 bin Iraklının kış koşullarında durumunun güç olduğunu vurguladı.

Rentsch, hava sıcaklığının sıfırın altına indiği soğuklarda mültecilere şilte, çadırlar için izolasyon malzemeleri, ısıtıcılar, battaniye ve ayakkabı dağıttıklarını belirtti.

Martin Rentsch, çatışmalardan kaçan Iraklılara sunulan psikolojik desteğin hızla artırılması gerektiğine de dikkat çekti. Rentsch Irak'ta yaşadığı yeri terkedenlerin sayısının yaklaşık 3 milyona ulaştığını söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/DW/DK/HS