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BBC Türkçe

Musul'dan kaçanlar anlatıyor: Köpekler gibi yaşıyoruz

Musul'dan kaçan aileler, zor şartlarda açlığa ve soğuk hava şartlarına karşı mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor. BBC, son birkaç haftada beş çocuğun hipotermiden (vücut ısısının aşırı düşmesi) öldüğü köyden görüntülere ulaştı.

01 Aralık 2016 16:43

Irak ordusu ve müttefiklerinin, ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri almak için düzenlediği harekât sürüyor. Kentten kaçan on binlerce sivil ise zor durumda.

Musul'u terk eden aileler çocuklarına yemek bulamadıklarını, soğuk hava koşulları nedeniyle bazı çocukların öldüğünü anlatıyor.

Birleşmiş Milletler bölgeye yardım ulaştırmaya çalışsa da, her gün Musul'dan daha fazla mülteci kaçıyor.

BBC, son birkaç haftada beş çocuğun hipotermiden (vücut ısısının aşırı düşmesi) öldüğü köyden görüntülere ulaştı.

Feras Kilani ve Ben Allen'ın haberi.

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