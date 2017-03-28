'Musul'dan kaçan siviller keskin nişancılarca vuruluyor'

İngiliz Independent gazetesinin Musul'da bulunan Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, IŞİD'in elindeki Batı Musul'dan kaçmaya çalışan sivillerin IŞİD ve Irak ordusunun keskin nişancıları tarafından vurulduğunu yazdı.

Cockburn, bugün başlayan yazı dizisinde, Batı Musul'da yaşayan 33 yaşındaki Jasim'in görgü tanıklıklarına yer veriyor.

Cockburn'ün telefonla ulaştığı Jasim "Annemi Doğu'ya geçirip kurtarmak istedim ama bu çok tehlikeli. Mahallemizden 3 kişi Dicle'yi geçip doğuya gitmek isterken keskin nişancılar tarafından vurulup öldürüldü" diyor.

Jasim IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti), Dicle üstündeki 5. ve 6. köprüler arasına keskin nişancılarını yerleştirmiş olduğunu söylüyor.

Ordu ve IŞİD arasında sıkıştıklarını belirten Jasim, gece hava kararınca nehri geçmeye çalışanların da Irak ordusu tarafından IŞİD'li sanılarak öldürüldüğünü ifade ediyor.

Görgü tanıkları Musul'da her gün, aralarında çocukların da olduğu onlarca sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor.

Cockburn'e konuşan üst düzey Iraklı askerler de sivil kayıplarını doğruluyor ancak bunun nedeninin hava saldırıları değil, askeri araçların arkasına yerleştirilen ve yönlendirme sistemi bulunmayan Rus yapımı "Tuz" roketleri olduğunu belirtiyor.

Batı Musul'da halen 300 binden fazla sivilin olduğu tahmin ediliyor. Jasim bölgede yiyecek bulmanın giderek zorlaştığını, birçok kişinin sadece ekmek ve kuyulardan çıkan suyla hayatta kaldığını ifade ediyor.

Kentte cep telefonları da gece saatlerinde elektrik verilen doğu Musul'da, araçlara kurulan mobil iletişim istasyonlarıyla sağlanıyor.

Cockburn, Jasim'in telefon görüşmesinden saatler sonra bir drone saldırısında yaralanıp hastaneye kaldırıldığını yazıyor.

IŞİD'in elindeki Batı Musul'un "iki kişinin bile yan yana yürümekte zorlanacağı dar sokakları" nedeniyle çok zor bir hedef olduğuna dikkat çeken Cockburn, çatışmaların bitmiş olması gereken Doğu Musul'da da sivil ölümlerinin devam ettiğini yazıyor.

Pazartesi günü doğudaki Nabi Yunus pazarına IŞİD'in havan topu atmasıyla 12 kişinin öldüğünü belirtiyor.

Cockburn, Iraklı Shaafaq haber sitesine dayandırarak, Irak ordusunun operasyonu başladığından bu yana Batı Musul'da 3 bin 800'den fazla kişinin öldüğünü, yaklaşık 23 bin kişinin de yaralandığını bildiriyor.

Irak Ordusu 2014'te IŞİD'in kontrolüne geçen kenti geri almak için Ekim'de harekât başlatmıştı.

ABD öncülüğündeki koalisyon Irak ordusuna hava saldırıları ve özel harekât birlikleri ile destek veriyor.