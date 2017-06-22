Musul'daki El Nuri Camii havaya uçuruldu

Irak ordusu, Musul'da bulunan ve Ulu Camii olarak da bilinen El Nuri Camii ve meşhur eğik minaresinin IŞİD militanlarınca patlatılarak yerle bir edildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "IŞİD'li terör çeteleri, El Nuri Camii'ni ve El Hadba (Kambur) minaresini havaya uçurarak yeni bir tarihi suç işlediler" denildi. Açıklamaya göre, patlamalar, Musul'un Eski Şehir bölgesinde ilerleyen Iraklı terörle mücadele birimlerinin camiye 50 metre kadar yaklaştığı sırada yaşandı.

Iraklı güçlerin, militanları, IŞİD'in Musul'da güçlü olduğu son bölge olan Eski Şehir'de kuşattığı bildirilmişti.

Musul'un IŞİD'den geri alınması için Ekim 2016'da başlatılan operasyona ABD öncülüğündeki koalisyon da hem havadan hem de karadan destek veriyor.

IŞİD ABD'yi suçladı

El Nuri Camii'nin havaya uçurulduğuna dair haberlerin ardından IŞİD'den yapılan açıklamada ise ABD suçlandı.

Örgütün propaganda organı olarak yayın yapan Amak ajansı, caminin ABD tarafından düzenlenen saldırıda vurulduğunu öne sürdü.

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi, Musul'un örgüt tarafından ele geçirilmesinden kısa süre sonra, 4 Temmuz 2014'te El Nuri Camii'nde "halifelik ilan ettiğini" duyurmuştu. Bağdadi'nin IŞİD lideri olarak ilk ve son görüntüsü de burada konuşma yaptığı sırada kaydedilmişti.

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dpa/AFP/Reuters,CÖ/BK