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Dünya
Deutsche Welle

Musul'daki El Nuri Camii havaya uçuruldu

Irak ordusu Musul'daki El Nuri Camii'nin IŞİD tarafından havaya uçurulduğunu açıkladı. IŞİD ise saldırıyla ilgili ABD'yi suçladı. El Nuri, IŞİD lideri Bağdadi'nin 2014'te 'halifelik' ilan ettiği camiydi.

22 Haziran 2017 02:36

Irak ordusu, Musul'da bulunan ve Ulu Camii olarak da bilinen El Nuri Camii ve meşhur eğik minaresinin IŞİD militanlarınca patlatılarak yerle bir edildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "IŞİD'li terör çeteleri, El Nuri Camii'ni ve El Hadba (Kambur) minaresini havaya uçurarak yeni bir tarihi suç işlediler" denildi. Açıklamaya göre, patlamalar, Musul'un Eski Şehir bölgesinde ilerleyen Iraklı terörle mücadele birimlerinin camiye 50 metre kadar yaklaştığı sırada yaşandı.

Iraklı güçlerin, militanları, IŞİD'in Musul'da güçlü olduğu son bölge olan Eski Şehir'de kuşattığı bildirilmişti.

Musul'un IŞİD'den geri alınması için Ekim 2016'da başlatılan operasyona ABD öncülüğündeki koalisyon da hem havadan hem de karadan destek veriyor.

IŞİD ABD'yi suçladı

El Nuri Camii'nin havaya uçurulduğuna dair haberlerin ardından IŞİD'den yapılan açıklamada ise ABD suçlandı.

Örgütün propaganda organı olarak yayın yapan Amak ajansı, caminin ABD tarafından düzenlenen saldırıda vurulduğunu öne sürdü.

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi, Musul'un örgüt tarafından ele geçirilmesinden kısa süre sonra, 4 Temmuz 2014'te El Nuri Camii'nde "halifelik ilan ettiğini" duyurmuştu. Bağdadi'nin IŞİD lideri olarak ilk ve son görüntüsü de burada konuşma yaptığı sırada kaydedilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP/Reuters,CÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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