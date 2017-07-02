Musul'da üniversite hastanesi IŞİD'den geri alındı

Irak ordusunun Musul'da IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonda sona yaklaşıldığı bildiriliyor. Kentin eski şehri olarak adlandırılan bölgedeki üniversite hastanesinin kontrolünün yeniden sağlandığı ve IŞİD militanlarının bu bölgede de geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Musul operasyonunun komutanı General Abdül Amir Raşid Yarallah tarafından yapılan açıklamada, ordu birliklerinin İbn-i Sina üniversite hastanesinin kan bankası dahil olmak üzere birçok binasını IŞİD'den geri aldıkları belirtildi.

Irak Federal Polis Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Raed Şakir Cevdet de IŞİD militanlarının hastanenin yer aldığı El Şifa bölgesinin tümünden çıkarıldığını açıkladı.

Operasyon kapsamında çatışmaların kentin eski şehri civarında devam ettiği belirtilirken, ordu birliklerinin bu bölgeyi üç cepheden ve IŞİD örgütünün kontrolünde kalan az sayıda semti kuşattığı bildiriliyor.

"IŞİD'in sahte halifeliği çökmüştür"

Irak Başbakanı Haydar el İbadi cuma günü, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ilk ve son kez görüldüğü yer olması nedeniyle sembolik önem taşıyan El Nuri Camii'nin de tamamen örgütten geri alınmasıyla, "IŞİD'in sahte halifeliğinin çöktüğünü" açıklamıştı.

Caminin geri alındığı açıklaması IŞİD'in halifelik ilanının üçüncü yıldönümünde yapılmıştı. IŞİD, minaresinde Irak bayrağının asılmasını engellemek için Haziran ayında camiyi havaya uçurmuştu.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, IŞİD'in Suriye'de Rakka dahil hakimiyeti altına aldığı ve hilafet sınırları içinde saydığı en önemli kentlerden biri. IŞİD Musul'u 2014 yılında ele geçirmişti. Örgüte karşı başlatılan mücadele kapsamında 2016 Ekim ayında Musul operasyonu başlatılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP,GA/ÖA