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BBC Türkçe

Musul'da sokak savaşlarında hayatta kalmak

70 yaşındaki Iraklı dede Muhammed Fethi, yakınlarıyla beraber Musul'un batısındaki evinin bodrumunda saklanıyor. Fethi, savaşın sürdüğü kentte, IŞİD'lilerin evlerinin çatısında Irak askerlerine nasıl karşılık verdiklerini anlattı.

10 Mart 2017 08:14

Muhammed Fethi, makineli tüfekle ateş açılan komşusunun evi alev alırken, plastik sandalyesi üstünde sakince tespih çekiyor.

70 yaşında ve 10 torunu olan dede Fethi, rahatlamış görünüyor. Bir gün önce, ölüm onlara daha da yakınlaşmıştı.

Musul'un batısındaki evin yakınlarında helikopterler hedefleri bombalarken, mermiler tepelerinde patlıyor.

Irak'taki son büyük kalesi Musul'un batısından IŞİD'i çıkarmak için verilen mücadele, sokak savaşlarını da kapsıyor.

Irak ordusu, şehrin kalabalık nüfuslu bölgelerine doğru, bina bina ilerliyor.

Reuters haber ajansına konuşan Fethi, ailesi ve yakınları bodrumda gizlenirken, IŞİD militanlarının, evlerinin çatısına çıkıp dürbünlü tüfekler ve hafif makineli tüfeklerle Iraklı güçlerle mücadele ettiğini anlatıyor.

IŞİD'liler beş dakika daha kalsaydı, Irak ordusunun hava saldırısına hedef olup evlerinin başlarına yıkılacağını söylüyor:

"Allah'a şükür, buradan geri çekildiler ve askerler bizi bulmak için geldi."

Başındaki kırmızı beyaz sarıkla Fethi, IŞİD savaşçılarının evlerine verdiği zararı gösteriyor. Bir çocuk dolabı, barikat olarak kullanılırken parçalanmış. Düşmana ateş açarken üstüne çıkmaları için bir sepet, ters çevrilerek yere konmuş.

Fethi, bazıları Rusça konuşan savaşçıların evlerinin yukarısındaki yatak odalarını kışla gibi kullandıklarını, yanlarındaki eve açtıkları çukurlardan evi terk ettiklerini ifade ediyor.

"Askerler geldiğinde, DAEŞ'in (IŞİD) halen yukarıda olup olmadığından emin değildik. Oğlum yukarıya çıkıp baktığında gitmişlerdi."

Irak'ın terörle mücadele birimi CTS'nin güçleri, Pazartesi günü gün batımıyla eve girdi. Salı günü askerler silahlı araçlarıyla evin yakınlarında konuşlandı.

Fethi'nin evi, IŞİD'in savaş mevzii olarak kullandığı evlerden sadece biri. Kent merkezine doğru gerileyen örgüt, buradaki 750 bin sivilin arasında saklanıyor.

ABD destekli Irak güçleri, Musul'un doğusunu Ocak ayında IŞİD'den geri almış, 19 Şubat'ta Dicle nehrinin batısındaki bölgelere saldırmıştı. İlerleme sivil ölümlerini engellemek amacıyla zaman zaman dururken, IŞİD araçlı intihar saldırıları ve keskin nişancılarla karşılık vermişti.

Fethi'nin yan komşusunun evinde konuşlanan Onbaşı Marvan Hashem, "DAEŞ ev ev gerilerken, daha önce kazdıkları tünellerden kaçıyor" diyor.

"Ateş etmek için evlerinin çatılarında pozisyon alıyorlar."

Hashem'in askeri birimi,Mansur bölgesinin saatler içinde IŞİD'den geri alınacağından emindi ancak militanlar sert bir şekilde karşılık veriyordu.

Yakınımızdaki bir eve roket isabet ettiğinde, kapı aralığında dururken cephe hattında olanları görmeyen bir CTS'li nişancı, irkilerek geri adım attı.

Bayıltıcı gaz kokusu birkaç dakika tüm havayı kaplarken Hashem, ağzına hastane maskesi taktı. IŞİD, Irak ve Suriye'de kimyasal silahlar kullanarak sivilleri zehirlemekle suçlanıyor.

IŞİD'li grubun evlerinden savaştığı günlerde, Fethi'nin ailesinden kimse zarar görmedi. Fethi, komşularından onlarca kişiye evinde sığınma sağladı.

Aşağıdaki odaların kapısında, evlerine geri dönmekten endişe eden 30 kadar erkek, kadın ve çocuğun ayakkabıları yığılmış.

"DAEŞ savaşçıları buradayken hepimiz odalarımızda kaldık. Burada yedik, içtik, dua ettik ve uyuduk" diye anlatan Fethi, evlerinin halen ayakta kalan birkaç binadan biri olmasından memnun.

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