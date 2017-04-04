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BBC Türkçe

Musul'da sıkışan sivillerin tahliyesi için güvenli koridor açılıyor

Uluslararası koalisyon destekli Irak güvenlik güçlerinin, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı yürüttükleri operasyon nedeniyle Musul'un batısındaki Eski Kent'te sıkışıp kalan sivillerin tahliyesi için güvenli koridor açılacağı duyuruldu.

04 Nisan 2017 04:58

Irak güvenlik güçleri, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı yürüttükleri operasyon nedeniyle Musul'un batısındaki Eski Kent'te sıkışıp kalan sivillerin tahliyesi için güvenli koridor açacağını açıkladı.

Lübnan merkezli El Sumeriye haber televizyonuna konuşan Irak Federal Polis şefi Raid Şaker Gavdat Eski Kent'in "(IŞİD'e karşı) daha büyük ölçekte bir operasyon hazırlıkları kapsamında tamamen boşaltılacağını" söyledi.

Raid Şaker Gavdat, IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin 2014'te 'İslami halifelik" ilan ettiği El Nuri Camii'ne de yavaş da olsa yaklaşmakta olduklarını da söyledi.

Musul'un batısında halen 400 bin kişinin olduğu sanılıyor.

Irak güçleri Batı Musul'un batısının alınması için 19 Şubat'ta yeni bir operasyona başlamıştı. Geçen hafta da Musul'un eski kent bölümüne girmekte olduklarını açıklamıştı.

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin de desteklediği Irak güçleri, Musul'un doğu bölümünde kontrolü sağlamıştı.

Ancak ABD destekli hava saldırıları sonucu sivil ölümlerin sayısından endişe duyuluyordu.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Irak'ta IŞİD'in elindeki Musul'u geri almak için ABD öncülüğünde sürdürülen operasyonda sivillerin korunması için yeterli önlemin alınmadığı uyarısında bulunmuştu.

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