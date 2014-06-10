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Deutsche Welle

Musul'da seferberlik çağrısı

Musul’un Irak Şam İslam Devleti’nin eline geçmesinin ardından Irak Başbakanı Nuri El Maliki parlamentodan kentte olağanüstü hal ilan edilmesini istedi.

10 Haziran 2014 19:54


Irak Başbakanı Nuri El Maliki televizyonda yaptığı açıklamada Musul'da savaşmak için gönüllü olan sivillerin silahlandırılacağını açıkladı. Maliki Irak parlamentosundan da Musul'da olağanüstü hal ilan edilmesi çağrısında bulundu. Başbakan Maliki, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve Avrupa Birliği'ni de terörle mücadelede Irak'ı desteklemeye davet etti.

Radikal İslamcı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Musul kentini ele geçirmesinin ardından yaklaşık 500 bin kişinin Erbil ve Duhok kentlerine kaçtığı belirtiliyor. Irak Meclis Başkanı Usame El Nuceyfi kentte kontrolün sağlanması için Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'den destek istediklerini açıkladı. Musul'da 28 Türk tır şoförü rehin alınırken IŞİD'in kentteki cezaevlerinde bulunan bin 400'den fazla tutukluyu da serbest bıraktığı kaydediliyor. Musul'da 3 binden fazla IŞİD militanının aktif olduğu sanılıyor.

Suriyeli muhaliflerden oluşan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ömer Ebu Leyla, Irak'ın Musul kentindeki hapishaneden firar eden IŞİD militanlarının Suriye'ye yönelebileceğini ifade etti.

Öte yandan Musul'da Irak ordu güçleriyle IŞİD arasındaki çatışmaların diğer kentlere sıçramasından endişe ediliyor. Kerkük Valiliği çatışmaların sıçrama ihtimali gerekçesiyle gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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