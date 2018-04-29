Musul'da IŞİD'i hedef alan ABD hava saldırısı 105 sivili öldürdü

ABD ordusu Musul'da Mart ayında gerçekleştirilen bir hava saldırısında en az 105 Iraklı sivilin öldürüldüğünü kabul etti.

Orta Doğu'daki ABD birliklerini yöneten Merkez Komutanlığı (CentCom) tarafından yapılan açıklamada, IŞİD militanı iki keskin nişancının "güdümlü nokta atis silahi" ile hedef alındığı belirtildi.

Ancak hava saldırısının IŞİD militanlarının önceden binaya tuzakladığı bombaları da patlattığı, binanın bu nedenle çöktüğü açıklandı.

Görgü tanıkları çöken binada 36 kişinin daha bulunduğunu iddia ederken Amerikalı yetkililer bu kişilerin militan olup olmadığını belirleyecek delil olmadığını savundu.

Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının, şehri IŞİD'den geri almak için mücadele veren Irak ordu güçlerinin talebi üzerine gerçekleştirildiği söylenmişti.

Olaya ait soruşturma raporunda, çöken binada ölen sivillerin IŞİD militanları tarafından evlerinden sürülen kişiler olduğu da belirtildi.

Raporda, "Saldırıyı organize edenler, binada siviller olabileceğini önceden tahmin edemezdi" ifadesi de yer aldı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan bombanın "hedef dışına en az hasar" verecek tipte seçildiği ancak, IŞİD'in tuzakladıklarının bu bombadan 4 kat daha güçlü olduğu belirtildi.

General Joe Martin, olaydan etkilenenlere taziyelerini de sunduğu konuşmasında "Koalisyon güçleri sivillere zarar gelmesini engellemek için her türlü önlemi almaktadır" dedi.

Saldırı ile ilgili ilk haberlerde ölü sayısının 200'e yakın olduğu öne sürülmüştü.

ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin Suriye'de düzenlediği bir başka hava saldırısında da 35 sivilin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Ülkedeki gelişmeleri izleyen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Grubu, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) kontrolündeki Mayadin kentinde gerçekleştirilen saldırıda ölenler arasında militanların ailelerinin de olduğunu açıkladı.