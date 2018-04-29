T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Musul'da IŞİD'i hedef alan ABD hava saldırısı 105 sivili öldürdü

ABD ordusu Musul'da Mart ayında gerçekleştirilen bir hava saldırısında en az 105 Iraklı sivilin öldürüldüğünü kabul etti. Saldırı ile ilgili ilk haberlerde ölü sayısının 200'e yakın olduğu öne sürülmüştü.

29 Nisan 2018 20:30

ABD ordusu Musul'da Mart ayında gerçekleştirilen bir hava saldırısında en az 105 Iraklı sivilin öldürüldüğünü kabul etti.

Orta Doğu'daki ABD birliklerini yöneten Merkez Komutanlığı (CentCom) tarafından yapılan açıklamada, IŞİD militanı iki keskin nişancının "güdümlü nokta atis silahi" ile hedef alındığı belirtildi.

Ancak hava saldırısının IŞİD militanlarının önceden binaya tuzakladığı bombaları da patlattığı, binanın bu nedenle çöktüğü açıklandı.

Görgü tanıkları çöken binada 36 kişinin daha bulunduğunu iddia ederken Amerikalı yetkililer bu kişilerin militan olup olmadığını belirleyecek delil olmadığını savundu.

Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının, şehri IŞİD'den geri almak için mücadele veren Irak ordu güçlerinin talebi üzerine gerçekleştirildiği söylenmişti.

Olaya ait soruşturma raporunda, çöken binada ölen sivillerin IŞİD militanları tarafından evlerinden sürülen kişiler olduğu da belirtildi.

Raporda, "Saldırıyı organize edenler, binada siviller olabileceğini önceden tahmin edemezdi" ifadesi de yer aldı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan bombanın "hedef dışına en az hasar" verecek tipte seçildiği ancak, IŞİD'in tuzakladıklarının bu bombadan 4 kat daha güçlü olduğu belirtildi.

General Joe Martin, olaydan etkilenenlere taziyelerini de sunduğu konuşmasında "Koalisyon güçleri sivillere zarar gelmesini engellemek için her türlü önlemi almaktadır" dedi.

Saldırı ile ilgili ilk haberlerde ölü sayısının 200'e yakın olduğu öne sürülmüştü.

ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin Suriye'de düzenlediği bir başka hava saldırısında da 35 sivilin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Ülkedeki gelişmeleri izleyen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Grubu, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) kontrolündeki Mayadin kentinde gerçekleştirilen saldırıda ölenler arasında militanların ailelerinin de olduğunu açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDMusul MartIraklıSaldırıOrta Doğu ABDMerkez KomutanlığıIŞİDAmerikalıKuvvetler KomutanlığıIrakJoe MartinSuriyeHakları Gözlem Grubu IrakDevletiMayadin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24