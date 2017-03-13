Musul'da 600 bin sivil çatışmaların arasında kaldı

2014'ten beri IŞİD'in elinde bulunan Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u geri almak için Irak ordusu, Şii milisler ve Kürt peşmergeler ABD'nin desteğiyle bir operasyon başlatmıştı.

Operasyonun bugün geldiği aşamada Dicle nehri tarafından ikiye bölünen kentin doğu kısmı örgütten geri alınmış durumda. IŞİD kentin batısında da önemli noktaların kontrolünü kaybetti ancak hâlâ geniş bir bölgeyi elinde tutuyor.

Musul'un IŞİD kontrolündeki bölgelerinde 600 bin civarında sivilin kalmış olabileceği tahmin ediliyor.

3 kızını bir hava saldırısında kaybettiğini söyleyen Taner Suhaila Nacef, yaralı olarak çıkarıldığı Musul'da yaşadıklarını anlatıyor.