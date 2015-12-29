Musul’a taarruz hazırlığı



Irak yönetimi, Ramadi'nin IŞİD'den geri alınmasının ardından Musul'a taarruza hazırlanıyor. Irak'ın Kürt kökenli Maliye Bakanı Hoşyar Zebari, Irak ordusunun Musul’un geri alınması için Iraklı Kürtlerin yardımına ihtiyaç duyacağını söyledi.

Zebari, Musul'un geri alınmasının IŞİD'in ilan ettiği hilafetin sonu olacağını belirterek, “Musul için iyi bir planlama, hazırlıklar ve tüm kilit oyuncuların kararlılığına ihtiyaç var” diye konuştu. Irak'ın eski dışişleri bakanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmergenin önemli bir güç olduğunu belirterek, peşmergenin desteği olmadan Musul'un geri alınamayacağını söyledi.

'İran destekli birlikler katılabilir'

Musul savaşının çok ağır ve zorlu geçeceği uyarısında bulunan Zebari, “Kolay bir operasyon olmayacak. Bir süreliğine güçlendikleri de oluyor. Ama bu yapılabilir” dedi. Hoşyar Zebari Musul çevresinde güvenceye alınması gereken alanın genişliği göz önüne alındığında ordunun yerel Sünni güçler ile Şii Halk Seferberlik Birlikleri’ne (PMF) de ihtiyaç duyulabileceğini kaydetti.

PMF birlikleri, IŞİD'e karşı savaşan ve çoğu İran tarafından desteklenen Şii milis gruplardan oluşuyor. Irak hükümeti, ABD’nin hava desteğini garantiye almak için İran destekli PMF güçlerini Ramadi harekatının dışında tutmuştu.

Başkent Bağdat'ın 400 kilometre kuzeyindeki Musul, IŞİD'in elindeki en büyük kent. Çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu Musul, IŞİD'in eline geçtiği 2014 haziran ayı itibariyle iki milyonluk nüfusa sahipti. Musul'un doğu, batı ve kuzeyinde peşmerge güçleri konuşlu bulunuyor. Şii milislerin desteklediği Irak ordusu ise Musul'un güneyindeki Beyci'de pozisyonlara sahip.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi pazartesi yaptığı açıklamada, ordunun Musul taarruzuna hazırlandığını belirterek, “Musul'u kurtaracağız ve bu IŞİD’e ölümcül son darbe olacak” demişti. Irak ordusu, son olarak 18 aydır IŞİD'in elinde bulunan Ramadi kentini geri almıştı.