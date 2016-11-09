Musul yakınlarında toplu mezar bulundu

Iraklı adli tıp uzmanları, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elindeki Musul'a ilerleyen askerler tarafından bulunan bir toplu mezarda incelemeler yapmaya başladı.

Iraklı askerlerin toplu mezarı kasabaya ilerlerken bir koku algılamaları üzerine tespit ettikleri kaydediliyor.

Irak ordusu, Musul'un güneyindeki Hamam el Alil kasabasındaki bir tarım okulunda keşfedilen mezarda kafası bedeninden ayrılmış 100 ceset bulunduğunu duyurdu.

Cesetlerin çoğundan geriye sadece iskeletlerin kaldığı belirtiliyor, dolayısıyla kurbanların güvenlik güçleri mi yoksa siviller mi oldukları bilinmiyor.

Associated Press haber ajansının yayımladığı bir görüntüde bir askerin mezarda bulunan bir oyuncağı tuttuğu görülüyor.

Nineveh Eyalet Konseyi üyesi Abdulrahman El Waggaa, IŞİD militanlarının tarım okulunu Irak güvenlik güçleri kasabayı ele geçirmeden bir kaç gün öncesinde kadar "ölüm sahası" olarak kullandıklarını söyledi.

El Wagga, İngiliz Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Önce onlara işkence ederlerdi, daha sonra mahalle dışına çıkarır, ya vururlar ya da boğazlarını keserlerdi" dedi.

Hamam el Alil'den eski bir İngiliz öğretmeni Riyad Ahmed, IŞİD militanlarının sivilleri evinin yakınındaki sonradan olma bir hapishaneye götürdüklerini, sonra da onları gecenin bir yarısı ölüme gönderdiklerini söyledi.

IŞİD militanları Musul'u aldıktan sonra 2014 yılında güvenlik güçleri ile etnik ve dini azınlıkları toplu halde öldürmüş ve bu olayların fotoğraf ve videolarını paylaşmıştı.

Operasyonlar başladığından beri Birleşmiş Milletler, militanların yeni ölümler gerçekleştirdiklerine dair bildirimler aldıklarını duyurmuştu.

Birleşmiş Miletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Hamam El Alil mezarının 50 eski polis yetkilisinin öldürüldüğü iddiasıyla ilişkili olup olmadığını araştırdıklarını açıkladı.

Sözcü Ravina Shamdasani, IŞİD militanlarının 295 eski Irak güvenlik gücü personelini Musul'un batısından geçen hafta kaçırdığına ve bin 500 ailenin Hamam el Alil'den Musul havalimanına canlı kalkan olarak kullanılmak üzere gönderdiğine ilişkin iddialar olduğunu açıkladı.

Fransız AFP haber ajansına göre, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bugün yaptığı açıklamada Musul'u IŞİD'den geri alma operasyonu başladığı günden beri 41 bin 988 kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.

Operasyon yaklaşık bir ay önce, 17 Ekim'de başlamıştı.

Yardım örgütleri, Musul operasyonunun bir milyondan fazla insanı yerinden edebileceği uyarısında bulunmuştu. Evlerinden ayrılmak zorunda kalan insanların sayıları henüz bu rakama ulaşmasa da, gün geçtikçe artıyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nin verdiği rakam kuruluşun bir gün önce verdiği sayılardan 7 bin fazla, ancak artışın tam olarak ne zaman gerçekleştiği belirsiz.

Yer değiştirmelerin çoğu Musul'un başkent olduğu Nineveh eyaletinde gerçekleşmiş, ancak operasyon nedeniyle etkilenen diğer eyaletlerden de kaçış gözüküyor.

Irak güçleri Musul'un içine ilerledikçe evlerinden kaçan insanların sayısında artış görülmesi bekleniyor.