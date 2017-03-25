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Dünya
Deutsche Welle

Musul Valisi: 130'dan fazla sivil hayatını kaybetti

Irak ordusunun Musul'un batısını IŞİD'den geri almak amacıyla yürüttüğü operasyonlarda son birkaç kaç haftada 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Kentin batısındaki operasyonlara ara verdiği bildirildi.

25 Mart 2017 20:39

Iraklı yetkililer, Irak ordusunun Musul'un batısında ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonunun hava desteğiyle yürüttüğü operasyonlarda son birkaç hafta içerisinde birçok sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Musul İl Meclisi Başkanı Beşar El Kiki onlarca cesedin hala şehirdeki enkazların altında olduğunu söyledi. Musul Valisi Nevfel Hammadi ise saldırılarda 130'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Hammadi Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "IŞİD'in Irak ordusunun ilerleyişini durdurmak için her yolu denediğini ve sivilleri kalkan olarak kullandığını" söyledi.

Reuters'ın haberine göre de Irak hükümet güçleri, çok sayıda sivilin yaralanması üzerine Musul'un batısını IŞİD militanlarından geri almayı hedefleyen ve ABD güçlerinin hava saldırılarıyla destek verdiği harekâta ara verdi.

200 binden fazla sivil yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak ordusu geçen ay Musul'un batısını IŞİD'den geri alma operasyonunu başlattığından bu yana 200 binden fazla Musullu yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada da Musul'un batısında hala yaklaşık 600 bin sivilin bulunduğu, bunlardan 400 bin kadarının da şehrin kuşatma altındaki bazı bölgelerinde mahsur kaldığı belirtildi.

19 Şubat'ta başlayan operasyonda Irak Ordusu Musul'un batısındaki birçok bölgeyi IŞİD'den geri almayı başardı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP, SÖ/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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