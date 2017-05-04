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BBC Türkçe

Musul savaşında yeni cephe açıldı

Musul'u IŞİD'den geri almaya çalışan Irak ordusu ve müttefikleri, ülkenin en büyük ikinci kentinin kuzeybatısında yeni bir cephe açtı. Taburların kentin tarihi bçlümüne güneyden ilerleyen askerlere katılacakları belirtiliyor.

04 Mayıs 2017 18:47

Musul'u Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri almaya çalışan Irak ordusu ve müttefikleri, kentin kuzeybatısında yeni bir cephe açtı.

Askerlerin kuzeydeki Muşarifa, Kanisa ve Haramat bölgelerine doğru ilerlediği bildiriliyor.

Bu taburların kentin tarihi bölümlerine doğru güneyden ilerleyen askerlere katılacakları belirtiliyor.

Irak Güvenlik Güçleri Ekim ayında Musul'u IŞİD'den almak için ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve askeri danışmanların desteğiyle bir operasyon başlatmıştı.

Koalisyon güçleri sözcüsü Albay John Dorrian gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak ordusunun "çok tehlikeli ve zor bir savaşla" karşı karşıya olduğunu ancak buna rağmen IŞİD'in elinde kalan bölgelere ilerlemeye devam ederek her gün yeni kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

Pazar günü Irak Genelkurmay Başkanı Osman el Ghanimi, resmi Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, Eski Kent'teki ilerleyişin zor olmasına rağmen batı cephesindeki savaşın "en fazla üç haftada" tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Musul, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin 2014'te 'İslami halifelik" ilan ettiği El Nuri Camii'ni de sınırları içine alıyor.

Albay Dorian koalisyonun Musul'da binden az militanın kaldığına inandıklarını açıkladı.

Koalisyon güçleri, operasyon başlamadan önce Musul ve çevresinde 3 bin 500 ila 6 bin arasında militanın olduğunu tahmin ediyorlardı.

Albay Dorrian kentte kalan militanların kaçmak için olanak sağlama amacıyla Irak Güvenlik Güçleri'nin görüş alanı içerisinde hafif silahlar ve bomba yüklü araçlarla saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini kaydetti.

IŞİD militanlarının ayrıca kaçmaya çalışan sivilleri öldürdüğü ve yerleşim yerlerine havan topu ve roketler ile gelişigüzel saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

Uluslararası Yardım Kuruluşları'na göre Ekim ayından beri binlerce sivil ve asker hayatını kaybetti.

Irak yetkililerine göre, 419 bini Musul'un batısından olmak üzere 580 binden fazla sivil yerlerinden oldu.

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