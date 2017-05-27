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Dünya
Deutsche Welle

Musul operasyonunda son aşama

Irak güvenlik güçleri Musul’da IŞİD'in elinde kalan son bölgeyi almak için operasyon başlattı

27 Mayıs 2017 16:21

Irak güvenlik güçleri dün Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Musul'da kontrolünde kalan son bölgeyi de almak için yeni bir operasyon başlattı.

Son aşama, Musul'da IŞİD'in kontrolünde olan bölgenin tarihi kent merkezi ve Dicle Nehri'nin batısı boyunca sıralanan üç komşu bölgeyi kapsıyor.

Ortak Harekât Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ordu güçleri El Şifa mahallesi ve Cumhuriyet Hastanesi'ne, federal polis güçleri El Zincili mahallesine ve terörle mücadele güçleri El Saha el Ula mahallesine taarruz başlattı" dendi.

Cuma günü, Irak hava kuvvetleri sivillere kaçmalarını söyleyen broşürler atmıştı, ancak insani yardım örgütleri kaçmaya çalışan sivillerin hayatından endişe ediyor.

'IŞİD sivilleri doğrudan hedef alıyor'

Birleşmiş Milletler'in Irak'taki insani yardım koordinatörü, Irak ordusu IŞİD'e yönelik saldırılarını artırırken en çok sivillerin tehlike altında olduğunu söyledi.

Lise Grande BBC'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Batı Musul'daki bir sonraki aşamanın en zoru olacağını biliyoruz ve bütün harekat boyunca olduğu gibi en çok tehlikede olanların siviller olduğunu da biliyoruz. IŞİD'in kaçmaya çalışan aileleri doğrudan hedef aldığını ve gıda ve ilaç stoklarının oldukça sınırlı olduğunu, büyük çapta su ve elektrik kesintilerinin yaşandığını biliyoruz. Bütün bu kanıtlar bize bu mahallelerde ve bölgelerde mahsur kalan sivillerin çok büyük tehlike altında olduğunu gösteriyor."

Musul'un Eski Kent'indeki bitişik evler ve dar sokaklardan oluşan yapısı nedeniyle ordunun IŞİD'i çıkarmakta zorlandığı ve hava saldırılarının bu koşullarda siviller için daha da büyük tehlike oluşturduğu belirtiliyor.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun da desteğiyle yürütülen operasyonun başladığı Ekim 2016'dan beri yüz binlerce sivil kentten ayrıldı.

ABD, Mart ayında bir hava operasyonu sırasında 105 sivilin hayatını kaybettiğini hafta içi doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler, Musul'daki çatışmalarda 8 binden fazla sivilin öldüğünü ya da yaralandığını açıklamıştı, ancak bu rakama sadece tıbbı merkezlere taşınan kişileri kapsıyor.

Irak yetkilileri de 580 binden fazla insanın da çatışmalar nedeniyle yerlerinden olduğunu açıklamıştı.

İran merkezli Tasnim haber ajansı, üst düzey bir İran Devrim Muhafızları Komutanı'nın Musul'da IŞİD ile çatışmalar sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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