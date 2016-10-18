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Deutsche Welle

Musul operasyonunda Almanya'nın rolü ne?

Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u IŞİD’in elinden almak için başlatılan operasyon ikinci gününe girdi. Almanya doğrudan yer almadığı operasyona dolaylı destek veriyor.

18 Ekim 2016 20:11

Almanya Musul'a düzenlenen taarruza doğrudan katkı sunmuyor ancak dolaylı olarak operasyonu destekliyor. Alman Ordusu Ocak 2015'ten beri Kuzey Irak’ta Kürt Peşmerge güçlerine, Ezidiler ve Kakailer gibi dini azınlıklara eğitim veriyor. Alman askerlerinin eğittiği savaşçıların sayısı 10 bini geçiyor. Peşmerge Musul’daki savaşta yer almakla birlikte kent merkezine giriş yapmayacak. Alman askerlerinin Peşmergeye verdiği eğitim bir süredir Erbil'de değil cephenin birkaç kilometre gerisinde yapılıyor.

Peşmergenin kullandığı silahlar büyük çapta Alman ordusunun silahları. Bu silahlar arasında 1200 MILAN tipi tanksavar füzesi, 400 roketatar, 20 binden fazla taarruz tüfeği ve milyonlarca mermi bulunuyor. Musul taarruzunda kullanılmak üzere yeni silah sevkiyatları yapılması düşünülmüyor.

Alman Ordusu ayrıca Bağdat'taki merkezi hükümete nükleer, kimyasal ve biyolojik savaş malzemelerine karşı kullanılmak üzere kask, maske ve üniforma gibi askeri teçhizat temin etti. Bu malzemeler arasında silah bulunmuyor.

Almanya, Irak ve Suriye'deki IŞİD mevzilerine yönelik hava saldırılarına Tornado keşif uçaklarıyla destek veriyor. Tornadolar İncirlik Üssü'nden havalanıyor.

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada hâlihazırda Peşmerge güçlerine ek silah sevkiyatı yapılmasının öngörülmediği bildirilmişti. Alman ordusunun Kürtlerle sürekli istişare içerisinde olduğunu belirten Federal Savunma Bakanlığı Sözcüsü "Şu an ek sevkiyat düşünmüyoruz" diye konuşmuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA / EC, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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