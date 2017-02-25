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BBC Türkçe

Musul operasyonu: Rudaw muhabiri hayatını kaybetti

Musul operasyonunu takip eden Kürt televizyon kanalı Rudaw'ın kadın muhabiri patlama sonucu hayatını kaybetti. Gardi'nin yol kenarına tuzaklanmış bir bombanın patlaması sonucu öldüğü açıklandı.

25 Şubat 2017 23:31

Musul operasyonunu takip eden Kürt televizyon kanalı Rudaw'ın kadın muhabiri Shifa Gardi yaşanan bir patlama sonucu hayatını kaybetti.

Gardi'nin yol kenarına tuzaklanmış bir bombanın patlaması sonucu öldüğü açıklandı.

Gardi, Irak ordu güçlerinin şehrin batısında, IŞİD'in elinde olan bölgelere yönelik başlattığı operasyonu takip ediyordu.

Rudaw televizyonu, 30 yaşındaki muhabirinin ölümünün ardından yayınladığı anma mesajında, Gardi'nin, erkek egemen bir dünyadaki kalıpları kırdığını söyledi.

Aynı patlamada kameraman Yunis Mustafa'nın da yaralandığını açıkladı.

Kanal, hayatını kaybeden Shifa Gardi'nin Ekim ayından bu yana devam eden operasyonla ilgili günlük bir program hazırladığını, en son olarak da cepheden yayın yaptığını açıkladı.

Irak ordu güçleri, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne yönelik başlattığı son operasyonda da şiddetli bir direnişle karşılaşmış durumda.

Irak özel kuvvetlerinden general Abdul-Wahab al-Saadi, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, drone saldırıları, intihar saldırıları ve keskin nişancılar nedeniyle "çok yavaş ilerlediklerini" söyledi.

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