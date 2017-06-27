Musul operasyonu: IŞİD'den bir bölge daha geri alındı

Irak ordusu, 2016 yılı Ekim ayında IŞİD'e karşı başlatılan Musuloperasyonu kapsamında, kentin önemli bir bölümünde daha kontrolün sağlandığını bildirdi. Yoğun çatışmaların sürdüğü kentin eski şehrinde yer alan El Faruk bölgesinin örgütten geri alındığı duyuruldu.

Irak ordu sözcüsü tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, El Faruk bölgesindeki binalara Irak bayrağının asıldığı belirtildi. El Faruk bölgesi, geçen hafta IŞİD tarafından havaya uçurulan Ulu Camii'nin yakınında yer alıyor.

IŞİD militanlarının sadece Musul'un batısındaki birkaç semtte kontrolü ellerinde tuttukları bilgisi verildi. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun komutan yardımcısı Tuğgeneral Rupert Jones da gazetecilerle yaptığı telekonferansta, "IŞİD militanlarının kaybedecek bir şeyleri kalmadığı için bilinen acımasızlıklarıyla karşılık verdiklerini" söyledi. Jones, Musul'un kurtarılmasına adım adım yaklaşıldığı bilgisini verdi.

WHO: Irak'ta zehirli gaz saldırıları arttı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta devam eden çatışmalarda zehirli gaz saldırıları düzenlendiğine dair raporların arttığı belirtildi.

Örgüt sözcülerinden Tarik Jasarevic, Kuzey Irak'ta muhtemel zehirli gaz saldırılarının geçen yıl belirgin bir şekilde arttığını ifade etti. Jasarevic, benzer raporların Mart ayından bu yana Musul'dan da geldiğine dikkat çekti. Sözcü açıklamasında zehirli gaz saldırılarından kimin sorumlu tutulduğunu ise belirtmedi.

Yaklaşık dört ay önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Musul'daki çatışmalarda zehirli gaz kullanıldığından şüphelenildiğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada, kurbanlarda zehirli gaz semptomlarına rastlanıldığı belirtilmişti. Musul'da zehirli gazların çarpışan taraflardan hangisi tarafından kullanıldığına yönelik ise bugüne kadar bir açıklama yapılmadı.

Welt am Sonntag gazetesi pazar günü İngiliz IHS Conflict Monitor'a dayandırdığı haberinde, IŞİD’in 2014 yılından bu yana Irak'ta 71 kez kimyasal silahlarla saldırı düzenlediğini yazmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/GA/DÇ