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BBC Türkçe

Musul operasyonu: Irak güçleri kentin doğusunda tutundu

Musul operasyonunda Irak ordusu güçlerinin kentte bir köprübaşı oluşturduğu ve IŞİD militanlarını temizlemek için ev ev ilerlemeye başladıkları bildirildi.

02 Kasım 2016 18:10

Musul operasyonunda Irak ordusu güçlerinin kentte bir köprübaşı oluşturduğu ve IŞİD militanlarını temizlemek için ev ev ilerlemeye başladıkları bildirildi.

Irak ordusuna bağlı askerler ve özel kuvvetlerin Musul'un doğusundaki dış mahallelere girdikten sonra ilerlemelerini durdurdukları kaydedildi.

Bir BBC muhabiri, askerlerin, pusu, gizli tüneller ve bubi tuzakları olabileceği için temkinli hareket ettiklerini söyledi.

Bu arada bir yardım kuruluşu Musul'daki sivillerin hayatının "büyük bir tehlike altında olduğunu" belirtti.

Norveç Mülteci Konseyi'nden Wolfgang Gressman, çatışmalar şiddetlendikçe çalışanlarının "en kötüsüne hazırlandıklarını" ifade etti.

Gresman "1,2 milyon sivilin yaşamı büyük bir tehlike altında ve tüm Irak'ın geleceği söz konusu" dedi.

Terörle Mücadele Hizmetleri adlı seçkin birlikler Musul'un doğusundaki Kukjali bölgesini ele geçirdi ve daha çok yerleşimin bulunduğu Karama Mahallesine ulaştı.

Böylece Irak güçleri IŞİD'in Haziran 2014'te kenti almasından bu yana ilk kez Musul'a girmiş oldu.

Irak güçleriyle birlikte bulunan BBC Muhabiri Ian Pannell, bölgede kalıp savaşmayı seçen IŞİD militanlarının öldürüldüğünü, diğerlerinin ise şehrin iç kesimlerine doğru kaçtığını belirtti.

Irak ordusu, zırhlı birliklerinin de Musul'un güneydoğusundaki Judaydat el Müfti bölgesine girdiğini açıkladı.

Terörle Mücadele Hizmetleri'nin komutanlarından General Haydar Fadıl, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, hava koşullarının görüşü kısıtlaması nedeniyle, ilerlemeye bugünlük ara verdiklerini söyledi.

Pannell da kentin merkezine ilerlenmeden önce takviye birliklerin beklendiğini bildirdi.

BBC muhabiri ayrıca şu anda birliklerin ev ev arama yaptıklarını belirtti.

Irak güvenlik güçleri, Peşmergeler, Sünni Arap aşiretleri ve Şii milislerden oluşan 50 bin kişilik bir güç, 17 Ekim'de başlayan operasyonda farklı kollardan ilerleyerek Musul'u ele geçirmeye çalışıyor.

Operasyona ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonu da havadan ve karadan destek veriyor.

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