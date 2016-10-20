Musul operasyonu 'beklenenden hızlı ilerliyor'

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve Musul'un geleceğinin ele alınacağı toplantıya videokonferans aracılığıyla katılıp bir konuşma yapan Irak Başbakanı Haydar el İbadi, ülkenin en büyük ikinci kentinin IŞİD'den (Irak Şam İslam Devleti) geri alınması için başlatılan harekât için "Beklenenden ve planlanandan daha hızlı ilerliyoruz" dedi.

İbadi, Musul'dan kaçan sivillere yardım etmek için güvenlik koridorları oluşturmaya çalıştıklarını da ifade ederek, "Hiçbir indsan hakkı ihlâline izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

İbadi, IŞİD'in elinden alınan Musul çevresindeki yerleşim yerlerinde sivillerin Irak ordusunu memnuniyetle karşıladığını da ifade etti.

Haziran 2014'ten bu yana IŞİD'in elinde bulunan Musul'un geri alınması için Pazartesi günü başlatılan harekâta Irak ordusunun yanı sıra Şii milisler de katılıyor. Kuzey ve doğudan ise Peşmerge güçleri kente ilerlemeye çalışıyor. ABD öncülüğündeki koalisyon ise operasyona hava desteği veriyor.

İbadi, operasyona peşmerge güçlerinin de destek vermesinin Irak'ın üniter yapısı için cesaret verici bir gelişme olduğunu belirterek, "Her zaman olduğundan daha fazla kenetlenmiş durumdayız" vurgusunu yaptı.

Türkiye, Musul'un doğusundaki Başika kampında eğitilen yerel Sünni güçlerin peşmerge ile birlikte hareket ettiğini açıklamıştı.

Operasyona destek veren grupların birkaç koldan Musul'a doğru ilerlediği belirtiliyor.

Reuters'ın haberine göre, Irak özel kuvvetleri de operasyona katıldı. Özel kuvvetlerin ABD önderliğindeki koalisyonun desteğiyle Bartalla köyünü ele geçirdiği bildirildi.

Musul'un kuzey ve kuzeydoğusunda ise Peşmerge kuvvetleri büyük bir taarruz başlatacaklarını açıkladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin de operasyona savaş uçaklarıyla destek verebileceği açıklanmıştı.